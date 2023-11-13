台越高科技消防營結訓！加強新南向國家合作　對越南伸橄欖枝

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總統府林佳龍秘書長為結訓典禮開場提到，自2016年蔡英文總統從「5+2」產業創新計畫出發推動新南向政策以來至今已經有了非常好的成果，越南是東南亞國家協會（ASEAN）成員之一，也是台灣在推行新南向政策非常重視的國家， 台灣目前也是越南的第4大外資來源國，去(2022)年底在擔任無任所大使時，和大肚山產創基金會籌組「2022數位新南向越南參訪」，帶著台灣的數位產業深 入越南進行經濟產業交流。期望台灣和越南及更多的印太地區國家能持續各方面的交流及合作，一起為區域的穩定、繁榮來努力。
內政部消防署簡萬瑤主任秘書也特別恭喜來自越南消防單位的受訓學員，順利地完成本次各項高科技災害救援訓練課程，也利用這次訓練的機會特別介紹了 台灣災害防救體系。我國近年來也不斷的在強化各項科技救災技術，在各項災害防救技術上累積了相當多的經驗，也很樂意和世界各國共同交流與分享。
本次訓練場域消防署訓練中心基地面達109公頃，為亞洲第一大、世界第三大的消防訓練基地，目前也積極爭取訓練課程、場域的國際認證並擴大國際交流，希望能把訓練中心建置成印太地區的消防訓練基地。
行政院經貿談判辦公室蕭振榮執行秘書表示，台越雙方除了在產業、科技、醫療甚至農業等方面有許多合作，本次災防訓練合作，更是擴增了雙方的合作領域，有益於增進台越間的情誼。期盼未來台越能有更多災防支援與災防技術的合作，並期待明年第二屆台越消防訓練將可以繼續擴大舉辦。
外交部宋申武專委在致詞中說到，此次參訓的越南學員，回國後都可以成為台越交流的合作橋梁，讓台灣和越南在防災方面以後有更多的合作機會。 經濟部國貿署李冠志副署長則提到，相信藉由高科技減災的訓練以及技術的傳遞，可以確保越南人民的安全，進一步鞏固越南的經濟安全與投資環境。也期盼台灣先進之遙控無人機、機器人，以及減災相關的資通訊技術，可以進一步成為未來台越合作的項目。李冠志副署長強調，新南向政策執行以來，台灣政府持續強調擴大雙方民間的交流，以及各領域的互惠學習、人才培育；藉由本 次的研習營，期待越南消防界的菁英將在台灣的經驗與所學帶回越南，加深台越合作的情誼。
台灣亞洲交流基金會楊昊執行長表示，這次訓練活動的結束不會是雙方合作的終點，而是更前瞻性合作的起點的開始，也期待此次參與研習營之越南學員， 有機會多回來台灣參加後續的活動與交流。他也祝賀消防署圓滿完成此次訓練 計畫之辦理，將合作國家由過往之菲律賓拓展到越南，展現出台灣防災能量和防災區域合作之擴大與深化；並感謝消防署讓台亞會有機會參與本次計畫，也成為新南向政策的跨部門夥伴關係(P-P-P-P)之具體實踐。
越南經濟文化辦事處武進勇代表提到，台越雙方不只在經貿與投資的互動上成果卓越，此次消防和技術上的交流跟合作計畫，也彰顯著雙方合作交流已深入到不同領域。武代表樂見此次越南消防菁英來台交流，除了可以與消防有關部門進行經驗交流，並接觸台灣在高科技的成就，同時讓越南朋友有機會體驗台灣的風俗人情、體驗豐富的台灣文化。武進勇代表亦感謝各部門與單位的支持，並期待未來不斷持續之台越合作。
台灣消防發展與交流協會蔡世寅秘書長也特別出席了結訓典禮，並表示該協會自成立以來一直致力於協助消防的發展及各項交流，實際提升台灣的各項民間合作及國際能見度，也協助行政部門與民間產業建立更緊密合作關係，集合眾 人力量一起來做消防救災的後盾。該協會並於這次的訓練中投入經費捐贈越方 消防衣、消防頭套及無人機等由台灣產製的訓練的裝備和器材，讓越方帶回國 內使用、推廣，提供這次訓練交流最實質助益。
台灣近年來不斷的在強化的科技救災技術，由其在無人機的使用，消防署訓練 中心也在111年初通過交通部民用航空局認證為合法的無人機考證場域，並辦理了各項無人機的訓練及競賽活動。無人機目前在台灣廣泛應用，特別在消防救 災方面。它可以用於火場外觀搜尋、尋找火點和待救者，並透過廣播功能與待 救者溝通，以平撫其情緒。另外，此技術也廣泛應用於山區和水域的搜救任 務，透過熱顯像儀和人工智慧計算，能夠快速定位待救者，同時也可投放救生圈和緊急物資，有效提升救災安全及效益。
越南消防單位學員在這次研習中對台灣以科技輔佐救災的經驗印象深刻，並表示將所學知識和技能應用於越南的消防救援工作當中，這將有助於提高越南的應急能力和救援效率。同時也增強了我國與新南向國家之間在應急防災領域的合作關係，為未來的災害防治工作奠定了更穩固的基礎。