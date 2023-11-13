入冬進補要注意！營養師曝鍋物「納含量排行」　6種人吃之前快看

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❗易嘴破、皮膚濕疹者：已處於嘴巴潰瘍、皮膚尋麻疹、濕疹、皮膚紅腫癢的情況下，身體可能已處於發炎狀態，若在此時進補恐造成發炎狀況加重，反而延長病情。
❗自體免疫疾病者：若是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾癬患者，進補可能導致免疫過度亢進。
❗糖尿病者：建議以少油、高纖食材為主，而像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物，要注意攝取量 以免血糖過高。
❗高血壓者：建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免血壓過高。
❗痛風患者：減少喝湯，因為酒精不利於體內普林代謝，也須注意肉的份量並多喝水。
❗腎臟病友：湯及肉類蛋白質中的鉀含量偏高，有腎臟疾病的患者要注意攝取量。
隨後，高敏敏還分析了6種最常見鍋物的熱量以及鈉含量（數值約為喝完兩大碗湯650ml之估值），排行榜如下：
🟡麻油雞 1000kcal/鈉含量1320mg
🟡薑母鴨 900kcal/鈉含量2700mg
🟡麻辣鍋 850kcal/鈉含量3200mg
🟡羊肉爐 700kcal/鈉含量2400mg
🟡藥膳鍋 680kcal/鈉含量2291mg
🟡酸菜白肉 500kcal/鈉含量3600mg
高敏敏也建議，民眾如果吃鍋要吃得健康，除了少油少鹽的烹煮外，還可以少加一點酒精、多加一點蔬菜；醬料部分能不沾就不沾，或是避開豆瓣醬、豆腐乳，改用蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油當沾醬即可。至於「加工製品」也可以少吃，盡量以原型食材為主只要把握「多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加」的原則，鈉含量也會降低許多，吃鍋也不再油膩膩。