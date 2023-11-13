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入冬進補要注意！營養師曝鍋物「納含量排行」　6種人吃之前快看

▲時序已經入冬，加上近期東北季風影響，台灣各地明顯能感覺到氣溫驟降，也讓各地的鍋物店出現大批進補人潮。（示意圖／NOWnews資料照）
▲時序已經入冬，加上近期東北季風影響，台灣各地明顯能感覺到氣溫驟降，也讓各地的鍋物店出現大批進補人潮。（示意圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

時序已經入冬，加上近期東北季風影響，台灣各地明顯能感覺到氣溫驟降，也讓各地的鍋物店出現大批進補人潮。不過在補身體之前，也該先注意到自身情況是否適合！營養師高敏敏就提醒，有6種疾病的朋友，在吃補湯時要多加留意，同時也公布鍋物「納含量以及熱量的排行」，讓民眾進行參考。

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高敏敏今（13）日在臉書發文，表示冬天到了，薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、酸菜白肉鍋等等鍋物是不少民眾的最愛，但以下6大族群的民眾在食用時要特別注意：

易嘴破、皮膚濕疹者：已處於嘴巴潰瘍、皮膚尋麻疹、濕疹、皮膚紅腫癢的情況下，身體可能已處於發炎狀態，若在此時進補恐造成發炎狀況加重，反而延長病情。
自體免疫疾病者：若是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾癬患者，進補可能導致免疫過度亢進。
糖尿病者：建議以少油、高纖食材為主，而像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物，要注意攝取量 以免血糖過高。
高血壓者：建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免血壓過高。
痛風患者：減少喝湯，因為酒精不利於體內普林代謝，也須注意肉的份量並多喝水。
腎臟病友：湯及肉類蛋白質中的鉀含量偏高，有腎臟疾病的患者要注意攝取量。

▲高敏敏今（13）日在臉書發文，表示冬天到了，薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、酸菜白肉鍋等等鍋物是不少民眾的最愛，但有6大族群的民眾在食用時要特別注意。（圖／取自高敏敏 營養師臉書）
▲高敏敏今（13）日在臉書發文，表示冬天到了，薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、酸菜白肉鍋等等鍋物是不少民眾的最愛，但有6大族群的民眾在食用時要特別注意。（圖／取自高敏敏 營養師臉書）
隨後，高敏敏還分析了6種最常見鍋物的熱量以及鈉含量（數值約為喝完兩大碗湯650ml之估值），排行榜如下：

🟡麻油雞 1000kcal/鈉含量1320mg
🟡薑母鴨 900kcal/鈉含量2700mg
🟡麻辣鍋 850kcal/鈉含量3200mg
🟡羊肉爐 700kcal/鈉含量2400mg
🟡藥膳鍋 680kcal/鈉含量2291mg
🟡酸菜白肉 500kcal/鈉含量3600mg

高敏敏也建議，民眾如果吃鍋要吃得健康，除了少油少鹽的烹煮外，還可以少加一點酒精、多加一點蔬菜；醬料部分能不沾就不沾，或是避開豆瓣醬、豆腐乳，改用蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油當沾醬即可。至於「加工製品」也可以少吃，盡量以原型食材為主只要把握「多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加」的原則，鈉含量也會降低許多，吃鍋也不再油膩膩。

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