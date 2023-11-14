▲台灣輝瑞與陽光基金會公益合作十周年　舉辦「看見陽光，輝灑色彩」巡迴畫展，支持臉部平權

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輝瑞攜手陽光一世代，愛與關懷不間斷台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，2014年起輝瑞公司與陽光基金會合作小陽光畫作與月曆義賣，並是第一家將畫作帶進辦公室展覽的企業，今年是輝瑞藥廠與陽光基金會公益合作的第十年，輝瑞以與陽光一同為病人創造更好的生活努力為榮，希望將美好畫作與更多人分享，與陽光基金會進一步合作，到醫院舉辦巡迴「讓更多人看見陽光」！今年畫展主題為「盡情閃耀每一天」，小陽光們用豐富的想像力，以童真的筆觸與色彩將疾病帶來的痛處和憂傷轉化成繽紛閃耀的每一天，期待民眾能從畫展中感受小陽光的生命能量，也希望藉由我們的關懷與付出，可以幫助小陽光們擁有更多勇氣和自信，充滿喜悅地迎向未來。同時，也互勉以始為終，一起努力！
陽光基金會舒靜嫻執行長提到，「小陽光」是一群因先天疾病或燒燙傷意外造成外觀或顏面損傷的孩子，他們在成長過程中必須持續經歷手術、復健和異樣眼光帶來的諸多壓力與挑戰。每年小陽光畫作徵選活動以不同主題邀請燒傷顏損兒彩繪他們的生活與夢想，也讓更多人看到他們的處境。
陽光每年陪伴近400個燒傷顏損兒家庭走過艱辛復健的歷程，陽光透過生理復健、心理輔導、獎學金、就學宣導等服務，幫助孩子們重建身心、營造友善環境。歡迎民眾或家長想了解更多關於燒傷顏損兒服務與資源，請上陽光官網-生命的印記網站https://www.sunshineface.org/。
「看見陽光，輝灑色彩」巡迴畫展活動資訊首站將於亞東醫院揭開序幕，自11月14日至11月17日於院內藝文走廊開展；緊接著台中場將於11月28日至11月30日假中山醫學大學附設醫院汝川醫療大樓221診與2樓手扶梯前空地展出；最終站則會在奇美醫療財團法人奇美醫院二-五天橋登場，展期為12月12日至12月16日。
歡迎民眾共襄盛舉來賞畫，現場除了畫作欣賞外，也有許多互動活動，希望透過此次展覽能夠讓民眾更了解每個小陽光們與眾不同的故事，用愛攜手陪伴陽光孩子勇敢迎向未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59897
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