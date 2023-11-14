▲2023國際糖尿病治療指引改版！　最新指引「去階層化」強調4面向重要性

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過去指引以「控糖」為中心 開始重視「器官保護」英國前瞻性糖尿病研究（UKPDS）發現HbA1C每降低1%，可使糖尿病併發症風險減少21%、死亡風險下降21%，也可降低14%心肌梗塞風險、31%小血管併發症風險。
臺北市立聯合醫院內分泌新陳代謝科醫師廖國盟表示，過去這項研究確立了糖尿病以「控糖」為中心的治療策略，並確立了HbA1C需控制在7%以下的標準，因此2009年ADA、EASD提出「降低HbA1C以改善糖尿病併發症發病率、死亡率」的共識。
然而，後續發現過於積極控糖導致的低血糖問題更具風險，也發現患者大多數都是死於心血管疾病，而有部分降血糖藥物可能會增加心血管疾病風險，對最終結果仍有不良影響。因此2015年ADA、EASD提出共識，強調「須關注藥物可能副作用（如：低血糖、體重增加等）。
廖國盟醫師提到，在2018年ADA、EASD治療指引又出現第3次典範轉移，這是因為GLP-1、SGLT2抑制劑等藥物出現，不只藥物安全性沒問題、不會增加心血管風險，還有保護效果，因此指引提到要優先評估患者是否有動脈粥狀硬化、心衰竭、慢性腎臟病等，若有應優先將有器官保護實證的藥物納入治療。
2023最新指引兼顧4面向 強調治療外「這些」也很重要2018年糖尿病治療從「以控糖為中心」，走向「器官保護」時代，然而卻也忽略了危險因子、血糖、體重等的管理。因此，ADA、EASD在今年提出共識「治療應兼顧心血管與慢性腎臟病風險管理、血糖與體重管理」，國際糖尿病治療指引也出現了第4次重大變革。
廖國盟醫師說明，2023年國際糖尿病治療指引改版，以「心血管保護益處的降血糖治療」、「血糖管理」、「心血管危險因子控管」、「體重控制」等4大象限，形成一個圓，「去階層化」強調4象限同等重要，須以患者為核心全人式管理，全方位兼顧。
2023年國際最新治療指引，不再以階層的方式要優先評估患者是否有動脈粥狀硬化、心衰竭、慢性腎臟病等，再決定後續的治療，而是重申體重、危險因子、控糖和器官保護的重要性，4部分都是醫師在治療前須同時評估的標準。
廖國盟醫師認為，治療指引改版將會使在血糖、體重、器官保護與危險因子管理上都具有效益的藥物佔有更重要的角色，像GLP-1藥物目前適應症有體重管理、二型糖尿病治療，也能保護器官，雖然被稱為「瘦瘦筆」，但事實上將會是很重要的救命藥物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59900
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