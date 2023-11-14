每5秒有1人死亡！糖尿病傷身又燒錢　善用這保險預防再省4成保費

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想預防糖尿病引起其他併發症，除了藥物治療、合理飲食以及良好的運動習慣，還要定期檢查血糖數值，尤其是糖尿病前期患者，能否穩定控制血糖，更是逆轉病情的箇中關鍵。目前市面上也有針對糖尿病推出的弱體外溢保單，依據保戶每年血糖檢測結果，分級給予不同保費折扣，而且有超過5成保戶持續控制血糖得宜而享有保費折扣，協助病友達成「省荷包、享醫療、促健康」的三贏效果。
有別於一般弱體保單不分狀態皆須負擔一樣較貴的保費，富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，富邦推出的是一張糖尿病前期和已罹患糖尿病者可以投保的定期健康險，保障最高到74歲，鼓勵保戶在保障期間做好血糖控制，都可能享有保費折減，主要以血糖檢驗結果作為保費的折扣標準，同時提供3大保障，保障糖尿病友的醫療風險、自主管理跟荷包負擔，而截至今年10月底前，有超過55%的保戶依血糖檢測結果在健康管理保險費折扣的分級標準範圍內取得保費折減，促進保戶自主健康管理的效果顯著。
為鼓勵保戶定期追蹤，避免糖尿病血糖數據上升，富邦人壽首創血糖數據「分級回饋」的機制，將糖化血色素檢測數據分為5個級別，第一保單年度起即開始依據血糖檢驗結果，給予不同的健康管理保險費折扣，糖化血色素數值越低折扣越高，糖化血色素小於6.5%（不含），提供保費折扣40%、若糖化血色素6.5%（含）至7%（不含），提供30%；若糖化血色素7.0%（含）至8%（不含），提供15%；若糖化血色素8.0（含）至9%（不含），提供10%；若血糖狀況維持不理想，糖化血色素大於9.0%（含）時，則維持原表定保費，打破過去弱體保單不分維持狀態皆需負擔同樣高保費的框架，引導保戶重視自身的健康管理。
此外，糖尿病及其所引發的併發症影響國人健康不容小覷，面臨的醫療風險遠遠高於非糖尿病者，根據2014年衛生福利部統計，糖尿病每次平均住院日數約9-10天，平均每件住院醫療費用約4.4萬元，醫療負擔相當龐大。為滿足不論因疾病或傷害（意外）導致的住院醫療、住院手術的醫療需求，保單也提供最高達240萬元醫療保障，可提高個人醫療品質，不必擔心診療費用造成經濟上的負擔。
雖然糖尿病患者透過積極治療，可以控制病情，但是面對的可能醫療風險仍然較一般人高，例如台灣約有12%成年人患有慢性腎病，洗腎率為全球之冠，其中便有高達47.9%是因糖尿病導致，而糖尿病也是造成20~65歲人口失明最主要的原因，另外國內非創傷性截肢患者，亦有一半起因於糖尿病。也因此，針對糖尿病常見併發的急性心肌梗塞（重度）、雙眼失明、肢體重度障礙、腦中風後障礙（重度）、末期腎病變等5項特定傷病，也提供一次全額給付的「特定傷病保險金」，最高達100萬元，減輕罹患特定傷病時急需大筆醫療費用的煩惱。