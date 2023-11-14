▲咳逾2周、沒感冒也卡痰易喘！　5問題檢測COPD是否纏身

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COPD是一種呼吸道長期發炎，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，由於肺部氣體交換功能不良，患者往往出現「咳、痰、喘」的症狀。鄭世龍表示，COPD和一般感冒症狀相似，使得民眾時常輕忽，且肺阻塞疾病意識低，實際罹患人數 比預期盛行率相差2.4倍！提醒民眾若「咳嗽超過2周、沒感冒也有痰、易喘」，須警覺恐罹患COPD，及早以藥物治療並追蹤，才能穩定控制肺功能及呼吸道症狀。
COPD危險因子◎菸害：如生活常見的一手菸、二三手菸害。
◎有家族病史
◎環境有害物質：如長期接觸粉塵、化學物質、有害煙霧、毒性揮發溶煤等。
◎肺部健康狀況：如患有氣喘、支氣管過敏病史或肺部反覆感染者。
肺阻塞的維持治療藥物種類◎症狀輕微族群、急性惡化風險低：單方支氣管擴張劑 (LAMA或LABA)
◎症狀明顯族群、急性惡化風險低：複方長效支氣管擴張劑 (LAMA+LABA)
◎症狀明顯族群、急性惡化風險高：複方長效支氣管擴張劑三合一治療 (LAMA+LABA)+吸入型類固醇
戒菸改善呼吸系統 讓健康及環境一同永續發展每年11月的第2個或第3個星期三為「世界慢性阻塞性肺病（COPD）日」，今年主題為「Breathing is Life - Act Earlier」，呼吸就是生命，盡早行動。台灣胸腔暨重症加護醫學會於13日發表ESG（環境保護Environment、社會責任Social、公司治理Governance）宣言，聯袂國健署共同簽署，呼籲台灣企業與醫療體系積極採取減碳和環保措施，促進綠色能源使用，進一步保護國人呼吸系統的健康。
生活中常見的二手菸、三手菸以及吸菸是肺阻塞的危險因子，且菸品所排放物質不僅直接造成空氣汙染，據統計全球每年遭丟棄的菸蒂高達4.5兆個[iv]！菸蒂中的濾嘴所殘餘的有毒物質難以分解，會經由下水道流入海洋，影響生態系也造成環境負擔，最終更經由食物鏈使毒素累積回歸到人體內。
對此，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，醫學會率先導入ESG精神，鼓勵戒菸，因戒菸可以改善人體呼吸系統，讓呼吸道變得暢通，除了可以提升肺功能外，同時也大幅降低罹患COPD及心血管疾病、癌症等共病的機率，並可減少醫療資源的耗用及降低菸害造成之環境負擔。
台灣胸腔暨重症加護醫學會同時也致力於推廣專業醫護人員對於呼吸疾病的認知，每年亦更新指引以確保疾病照護管理達到最佳品質，讓病人享有更好的生活水準。本次簽署ESG內容更落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）中2項指標：「健康與福祉」與「氣候行動」，期樹立台灣永續醫療環境的標竿，強化守護國人的肺健康。
國健署強調，「戒菸」為遠離COPD最有效方法，有助於減緩惡化，政府積極提供戒菸服務，歡迎想戒菸的癮君子們善用免付費戒菸專線0800-636363及全國近3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供的戒菸服務，或洽各地衛生局所，透過專業協助戒菸，早日脫離菸癮，找回自己的健康。
戒菸資源：
◎免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63 (Line@線上戒菸諮詢ID：@tsh0800636363)
◎全國近3,500家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120）
◎洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務，可免費索取戒菸教戰手冊
[i] 2019全球十大死因World Health Organizations The top 10 causes of death https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
[ii]衛生福利部統計處111年國人死因統計結果https://www.mohw.gov.tw/dl-83733-80fb9ab8-ea2d-4e3e-ba06-f70f28aca036.html
[iii] 2020台灣心胸共病專家共識手冊https://www.tspccm.org.tw/media/7981
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59899
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