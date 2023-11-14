▲首座「臺灣腦庫」啟用！　藥物研發可望再精進

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首座「臺灣腦庫」克服困難！ 籌建六年終啟用臺灣在大約三十年前的1990年代，就有包括病友、醫師、學界等，陸續提議建立腦庫。基於種種原因，這些呼籲僅止於倡議階段。自2017年起由醫學院謝松蒼教授，帶領「腦庫工作小組」啟動籌劃建置臺灣第一個腦庫的艱鉅工程。
「臺灣腦庫」全稱為「國立台灣大學醫學院臺灣腦神經組織人體生物資料庫」，臺灣過去並沒有建立腦庫的經驗，臺灣大學腦庫工作小組同仁，因此分階段、逐步克服重重困難。
成立需修改法源 選送神經病理醫師國外進修第一階段 (2017-2019) 為腦庫評估與規劃，特別是尋求成立腦庫的法源依據。謝教授領導的團隊首先檢視與腦庫有關的法律，發現所有的法規，都是在有腦庫的概念之前所訂立、並不符合時代的需要，無法在臺灣設立腦庫！也因此謝教授，帶領同仁奔走於不同的政府機關之間，尋求解決的方案，經過三年多的努力，於2019年衛生福利部做了行政解釋，讓腦庫的成立有法源的依據。
第二階段 (2020-2023) 為腦庫建置，包括文件、制度的建立，人員培訓，以及腦庫的實體工程。現有的人體生物資料庫所有規範、相關的文件、與規定，都是病人手術後「剩餘檢體」的收集。而「腦庫」則是病友往生以後，才能取
腦作病理診斷與研究，因此所有文件，都需要重新修改與調整。這一階段，臺大同時禮聘、請教國外腦庫專家，以國際標準，建置腦庫的硬體工程。神經病理醫師的診斷是腦庫成功的關鍵，臺大醫院因此選送神經病理醫師至國外知名腦庫進修。即便如此的充分準備，在法規面，仍然有障礙存在，張副校長和謝教授拜訪各個機關，溝通、協調。終於再歷經三年的努力，在今年(2023)得到衛生福利部核准成立「臺灣腦庫」。
致力永續「有溫度的腦庫」 探究疾病、研發藥物先進國家的腦庫，是由政府依據醫療科技政策，成立腦庫；臺灣的腦庫比較特別，則是因為病友主動捐腦的大愛，感動包括學界、醫界以及政府相關人員。臺灣大學也秉持這種精神，打造一個「有溫度的腦庫」，成為腦疾病研究、教學的中心，期待可以為台灣的腦科學研究貢獻心力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59879
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