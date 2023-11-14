▲彈性工時有助健康！　研究發現：靈活彈性工作時間員工更不容易患心臟病

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研究發現擁有靈活工作時間的員工心臟更健康。（圖／123RF）
研究發現：靈活工作時間與心臟健康根據外媒《每日郵報》報導，這項發表在《美國公共衛生雜誌》上的研究涉及1,528名從事高薪和中等薪酬的資訊科技工作以及低薪的護理工作的員工。研究者測量了他們在研究開始和12個月後的收縮壓、身體質量指數、糖化血紅蛋白、吸煙狀態和膽固醇水平。
他們的健康資訊被用來計算他們的心血管代謝風險評分（CRS），其中更高的數字表示患病風險更大。研究發現，工作場所的干預對參與者的CRS沒有「顯著」的整體影響。然而，他們指出，對於那些基線心血管疾病風險較高的人，干預確實降低了他們的CRS。
研究細節：彈性工作對不同年齡層的影響減少CRS的參與者相當於將他們的年齡減少5.5至10.3年。45歲以上且CRS較高的員工更有可能從中受益。賓夕法尼亞州立大學睡眠、健康與社會合作實驗室主任奧菲歐·巴克斯頓（Orfeu Buxton）教授表示：「這次干預旨在改變工作場所文化，減少員工工作與個人生活的衝突，最終改善他們的健康。」
哈佛大學公共衛生學院的教授麗莎·伯克曼（Lisa Berkman）表示：「這項研究表明，工作條件是健康的重要社會決定因素。當緩解了壓力大的工作環境和工作家庭衝突時，我們看到了在更脆弱的員工身上對心血管疾病風險的降低。」
這項研究強調了工作與生活平衡的重要性，以及靈活的工作時間對改善心臟健康的積極作用。對於現代的工作者而言，這不僅是提高工作效率的方法，也是一種保護自己心血管健康的策略。在職場文化中實施這些改變，不僅能夠提升員工的幸福感，還可能對他們的長期健康產生深遠的影響。
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