▲左中腹痛常見原因？醫：多為腸道問題，也留意脾、腎、皮蛇。

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左中腹痛常見原因？多為腸道問題，留意脾、腎、皮蛇！
王威傑醫師指出，左中腹所含有的器官，包括了大腸、小腸、脾臟、腎臟、輸尿管等，出現疼痛時可能因腸炎、脹氣、便祕、脾臟阻塞、腎積水、泌尿系統結石等所引起。其他非臟器所引起的也包括帶狀皰疹的神經痛、肌肉筋膜或肋骨的肋骨肋間發炎所引起的疼痛等。
常見的腸道問題：位於左中段的大腸，趨近於腸道的後端，此處也是較常見出現便祕、脹氣之處，其他腸道相關問題，也可能如憩室炎等。
腎臟、泌尿道感染：不過雖然腸道問題常見，但此處也涵蓋了泌尿道系統，包括腎臟和輸尿管，當此處受到感染，例如較常聽到的「腎盂腎炎」就有可能引起腹痛，也常以背痛、腰痛呈現。女性的尿道較短，相較容易受到感染，可多留意。
發出重要警訊的脾臟？脾臟位置約略在左上腹，當脾臟循環因例如肝硬化、心衰竭、淋巴癌等而出現異常時，就可能出現腫大，疼痛位置也可能會更偏向於左中腹。
人人都可能發生的「帶狀皰疹」：帶狀皰疹也就是所謂的皮蛇，病毒同為「水痘」，潛藏在神經伺機而動，免疫力低下時就可能爆發，而中腹一圈正是帶狀皰疹常見出現的位置之一，一開始未必會出現明顯的皮膚症狀，可能先以神經疼痛呈現。
左中腹痛當下該怎麼辦？醫教應對，遲未改善早檢查！
可先試看看按摩、禁食：王威傑醫師表示，左中腹疼痛雖然常見和腸道問題有關，可嘗試自行改善，但也可能是其他較嚴重或無法自行解決的問題。因此建議可先試試適度的按摩左中腹、或是減少進食4-5小時，看是否能夠緩解腸道引起的不適。
消炎止痛藥、薄荷油：其他可嘗試方式，也包括了貼布型的消炎止痛藥和薄荷油等家庭常備用藥。薄荷油有助減緩疼痛，貼布型消炎止痛藥相較口服型影響範圍較小、較局部，可避免增加腸道等他處器官負擔風險。
左中腹痛嘗試改善卻沒有用？醫指３種情況早檢查不要拖！
盡早檢查：王威傑醫師提醒，若上述建議方式都無法改善疼痛，甚至合併出現其他更嚴重的症狀，例如噁心、嘔吐、發燒等，這恐怕代表著有較嚴重的問題，或是正在惡化，建議盡早檢查釐清原因。
盡速就醫：若達「盡速就醫」標準更應立即停止觀察，不可拖延。例如無法判斷原因的腹痛、無法忍受的腹痛、超過3天的發燒、超過７天的慢性腹痛、皮膚出現水泡或紅疹、血尿或是尿量減少，以及曾有心血管疾病、糖尿病、泌尿道結石、年紀大於80歲者等，或是近期有過腹腔手術、車禍者等。上述族群都應盡速就醫。
即刻就醫！若有出現危險徵兆應即刻就醫，包括了按壓會更痛的腹部反彈痛、意識不清、脫水、血壓降低、喘、血便、痛到後背等，應立即就醫或尋求緊急醫療。
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