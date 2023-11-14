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田中千繪、范逸臣愛了7年！《BIG》14歲帥兒正面照曝光

▲田中千繪（左一）和男友范逸臣（右一）愛情長跑7年，在《BIG》演夫妻，14歲帥兒正面照曝光。圖／翻攝自田中千繪臉書）
▲田中千繪（左一）和男友范逸臣（右一）愛情長跑7年，在《BIG》演夫妻，14歲帥兒正面照曝光。圖／翻攝自田中千繪臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

魏德聖全新感人電影《BIG》，找來曾在經典國片《海角七號》合作的田中千繪、范逸臣演出，兩人在新片中不僅升格為夫妻，還育有一名14歲的兒子大杉（郭大睿飾演），兒子輪廓深邃的混血帥氣外型，除了在戲裡吸引同病房女院友喜愛，更令許多網友狂讚「田中千繪和范逸臣的兒子，基因好優良呀！」

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▲田中千繪、范逸臣《BIG》14歲兒子大杉。（圖／翻攝自《BIG》臉書）
▲田中千繪、范逸臣《BIG》中的14歲兒子大杉。（圖／翻攝自《BIG》臉書）
2008年范逸臣、田中千繪因拍攝魏德聖電影《海角七號》結緣，不僅戲裡愛得轟轟烈烈，兩人在戲外也穩定交往長達7年；「海角七號」CP雖然還沒有結婚，但在魏德聖新作《BIG》中搶先體驗夫妻生活，還被安排養育一名患有骨癌的兒子大杉，夫妻倆為照顧生病的孩子感情出現裂縫、鬧離婚，卻在住進816病房後出現奇妙的變化。

▲田中千繪、范逸臣《BIG》14歲兒子大杉。（圖／翻攝自《BIG》臉書）
▲郭大睿在《BIG》中扮演田中千繪、范逸臣兒子大杉。（圖／翻攝自《BIG》臉書）
現在就讀國中的郭大睿，在電影《BIG》中演出范逸臣、田中千繪的獨生子大杉，混血帥氣外型吸引同病房女院友愛慕，更讓看過電影的網友直呼「田中千繪和范逸臣的兒子，基因好優良呀！」私底下的郭大睿在學業與戲劇都有很不錯的成績，自帶不做作的輕鬆感，與范逸臣、田中千繪片中緊張關係，意外的和諧。

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