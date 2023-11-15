CoCo莓果派對「第二杯10元」！星巴克及2大手搖飲料「買一送一」

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CoCo都可週三好友日，今天11月15日一日限定，推出很受歡迎的莓果派對(大)「第二杯10元」！將每日手工熬煮的莓果醬，搭配清爽的四季春青茶，再加入檸檬片，酸甜滋味還喝得到蔓越莓、草莓果粒。
提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限11月15日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克「買一送一」最後一天！爽喝葛粉燕麥那堤、太妃核果那堤
星巴克帶來冬日幸運的飲料，指定品項好友分享日即日起至11月15日，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。
指定品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、太妃核果那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂共10大人氣飲品，通通一次降價爽喝優惠。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌KUNG TEA功夫茶：限店3組指定飲品「買一送一」
KUNG TEA功夫茶限定林口長庚店，推出熱銷指定飲品「買一送一」，最後一波11月14日至11月15日，買冬瓜輕檸檬送「翠玉綠茶」。限到店購買，每人限購兩組。
📌CoCo都可：Uber Eats獨家2款手搖飲料「買一送一」
CoCo都可將絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，製成全新輕乳茶；並將全新日式黑糖蕨餅加入日式焙奶茶打造成「日焙蕨餅奶茶」。即日起至11月21日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出輕乳茶(M)、日焙蕨餅奶茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；茶色生香專屬紙杯、增香吸管都是數量有限送完為止。
📌迷客夏：foodpanda外送限定！滿額「8折優惠」
迷客夏11月9日至11月20日，於外送平台foodpanda訂購，結帳時輸入優惠碼「十一喝迷客夏」，消費滿199元可享「8折優惠」，最高折抵50元，每人限用1次，每日優惠數量有限。