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大樂透11/14頭獎槓龜！「200萬加碼」剩81組　112000103期獎號曝

▲今（14）晚大樂透第112000103期開獎，頭獎上看1.9億元，但本期頭獎未開出，已經連續8期槓龜，下期頭獎金額上看2.2億元。（示意圖／記者顏真真攝）
▲今（14）晚大樂透第112000103期開獎，頭獎上看1.9億元，但本期頭獎未開出，已經連續8期槓龜，下期頭獎金額上看2.2億元。（示意圖／記者顏真真攝）

記者賴禹妡／綜合報導

今（14）晚大樂透第112000103期開獎，頭獎上看1.9億元，但本期頭獎未開出，已經連續8期槓龜，下期（11／17）預估銷售1.6～1.8億元，頭獎累積金額預估上看2.2億元。另外，大樂透加開100組200萬，本期共開出19組，尚有81組200萬獎項未開出，將於次期繼續加開。

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台彩回饋民眾10年來的相挺，今日起開跑感恩加碼，「大樂透」加開100組200萬元獎項，買一張彩券有雙重中獎機會，活動期間除了對當期例行獎號，若彩券號碼完全對中任一組加開的6個獎號（01至49，每組開出6個號碼），就可獲得200萬元獎金。

若同一組促銷獎號有2注以上中獎，200萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組200萬元獎金全部送出，或是到12月15日為止

而11月14日大樂透加開之100組200萬獎項開出情形，100組中開出19組，總中獎注數為23注，其中15組為單注中獎，4組為2注均分，本期尚有81組200萬獎項未開出，將於次期繼續加開。

📍11/14大樂透中獎號碼

完整開獎號碼為06、43、38、12、30、15，特別號是41

由小到大依序為06、12、15、30、38、43，特別號是41

詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

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