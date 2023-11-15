《霍格華茲的傳承》Switch版上市！內容完整保留 犧牲畫質影響小
《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy）2023年2月上市發售後獲得極高好評，改編自《哈利波特》小說的世界觀讓玩家沈浸其中，而為了讓更多魔法粉加入行列，任天堂 Switch 版本也在昨（14）日發售，不過玩家若想玩 Switch 版本《霍格華茲的傳承》，需預留15GB以上的儲存空間，想安裝額外語言包，還要額外保留1.5GB空間，才能完整獲得遊玩體驗。
記者張志浩／綜合報導
由於 Switch 本身性能和 PS5、桌機有落差，過去許多 3A 遊戲大作，都是以雲端串流的方式登上 Switch 平台，而此次《霍格華茲的傳承》選擇和《巫師3》走同一條路，團隊特別進行移植與最佳化。並在發售前宣布，將整個遊戲的容量縮減到 PC 版的十分之一。
而昨日《霍格華茲的傳承》上線後，雖然遊戲中的畫面細節、特效、光影和解析度與 PS5、桌機仍有落差，但可以發現是透過更適合 Switch 的方式做調整。而玩家關心的遊戲內容也是完整保留，玩家依然可以在4大學院交誼聽、活米村解任務和戰鬥，不過在移動場景時，難免還是需要等待載入，但大多時間，玩家都能穩定在 30 FPS 情況下進行遊玩。