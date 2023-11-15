特企／拼接床太舒服！連小孩也願意自己睡

這位媽媽表示，由於小孩平常很沒安全感睡覺都要抱媽媽，所以都讓孩子和自己以及老公一起睡，然而隨著孩子的年齡增長，孩子的爸爸無法忍受繼續和孩子一同入睡，因此他們決定購置了一張床邊床，希望孩子能夠習慣獨立睡覺，結果孩子僅在一週內已經能夠自行爬上床入睡，甚至表示希望獨自入睡，這個改變讓原ＰＯ莫名擔心孩子不需要自己，因而出現焦慮和失落的心情。
HABABY-環安實木家居表示，拼接床其實是很好讓孩子開始習慣獨立睡床的選擇，與大人床相鄰擺放也能滿足睡前的親子互動需求，家長在陪伴、關注小孩成長的時候難免會有不同的擔心和焦慮，不過家庭裡除了小孩在成長，父母也是第一次陪孩子經歷所有的事情，因此家庭的成員都在相互成長的過程，希望有同樣擔憂的媽媽們能學習放寬心，孩子獨立學習的過程也很需要家長的陪伴及鼓勵，我們的床也會陪伴孩子以及家長一同安心成長。
貼文引發熱議後有部分網友表示「是哪一張床這麼厲害?我兒子都國小了還不願意自己睡」、「一堆人在羨慕妳」、「身在福中不知福?」，也有留言共鳴「妳的心情我懂 妳只是需要一些時間適應，加油」、「完全能懂，有時候就會突然很惆悵跟擔心」，更是有部分的網友回覆「hababy的床真的很好睡」、「買床換得自由 好划算XD」、「慢慢就會適應了，加油!!我們家也用同一張床 小朋友也很喜歡」
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