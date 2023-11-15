棒球／龜山彭乙晏清壘安打+後援　11年來首度四強不同縣市爭霸

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龜山先發投手廖宣澔5局被敲4支安打，僅失2分、1分自責，他賽後稱讚東園是可敬對手，「常常跟他們打，知道他們很厲害，今天承擔這個責任有點緊張，但我告訴自己失個1分也沒關係，把場面守下來就好。」
廖宣澔今天有安打演出，不過自己比較喜歡投球，「在投手丘上可以控制節奏，讓我比較放鬆。今天比賽很刺激，東園到比賽最後都沒有放棄，是很好的學習。」
十六強的林聖凱跟今天的廖宣澔先發都投滿5局，讓龜山調度相對輕鬆，「這次我們先發投手都不錯，今天守備有點失誤，掉那2分算游擊手的。」干易哲開玩笑說。
除了投手表現優異，龜山全場敲出8支安打，第二棒邱唯喆單場3安「猛打賞」，彭乙晏4局下貢獻清壘的2分打點三壘安打，還登板完成最後3個出局數，攻守俱佳，「教練要我往右半邊打，最後抓到變化球，打到就知道有了。」彭乙晏說。
彭乙晏的身分比較特殊，他原本打社區棒球，小學四年級才加入龜山正式訓練，還得每天自竹北由家長接送，清晨5點就得起床，但他甘之如飴，「打棒球很好玩，拿冠軍的感覺很棒！」
小小年紀，彭乙晏已是「時間管理大師」，不僅將課業維持在前三名，英文更是嚇嚇叫，曾經用英文演講成功，但他謙稱是因為媽媽從小就送他去補習，才有這樣的水準。
其他比賽方面，首度受邀重光盃的南投新豐靠著劉與責完投5局無自責分，以及單場3安打包括2發全壘打、共計3分打點，以8：1力克強敵桃園市中平國小，晉級準決賽。最後一張門票經歷一場惡鬥，雙方共動用7名投手，最終由新竹市西門國小18：11擊敗台南市崇學國小，搭上四強末班車。