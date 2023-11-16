小宅裝潢救星！這款「推拉門」超美卻有致命缺點　一文掌握優缺點

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Case 01：廚房
如果想讓生活空間更有穿透感，公領域採取的絕大多數是開放式設計，設計師打造出一個廚房、餐廳、客廳都能升息互通的開放式空間，但同時也需要考慮的是台灣人喜愛熱炒的中式菜色所帶來的油煙。
因此廚房和餐廳之間通常會設計一扇通透的玻璃拉門，只要在煮食的時候將門拉上就能有效阻隔油煙，而在平時就可以把門打開來，讓空氣對流。
拉門的材質通常會考慮廚房內部的物品多寡，如果希望讓視覺看起來更乾淨，就會使用霧面玻璃或有線條感的長虹玻璃，微微透光讓視覺感受到清透和變化感，卻也不會讓視線一覽無遺而顯得凌亂。
Case 02：空間中的輕隔間
一般來說，最常用在安裝拉門的空間大多是客廳隔出的書房空間，為了保留客廳的良好採光，會以玻璃做出隔間，再以靈活的玻璃推拉門做出區隔。也會在公私領域的疆界做一區隔，既能節省空間，同時又能創造出空間的變化度。
此外，在乾濕分離的浴室、整面牆的大衣櫥門片等運用上，也是推拉門很常出現的場景，讓整覺效果看起來俐落乾淨，可謂相當靈活百搭。對於小坪數空間來說，能節省空間的做法就是最大優點，不必擔心門片開闔佔用空間，在打開和拉上之間，空間運用更靈活，也少了空間上的壓迫感。
📍推拉門種類與安裝重點須知
Type 01：平貼式推拉門
平貼式的推拉門，通常會與牆面的收納一起應用，當開啟之後，就會佔用牆面空間，而這一面牆除了牆內收納之外，也無法另作用途或掛放裝飾。可依實際需求，安裝在房間內側或外側，平貼在牆面上，採用天花板吊式滑軌或是地滑軌。工法相對簡單，也方便檢修。
Type 02：暗嵌式推拉門
按嵌式的推拉門隱藏在牆面之內，打開之後可以完全隱藏。空間可以完全敞開，不影響旁邊牆面的裝飾性。缺點是牆面需要特別做出夾壁牆，夾壁牆體的要求也相對較高，當滑軌有任何損壞問題，卡住較不易維修。
Type 03：屏風式推拉門
屏風式推拉門就是多扇推拉門一起做出隔間，通常與房間高度相同，當完全打開之後，兩側空間則融為一體。可以營造出更深更有層次感的推進感的視覺效果。在既有空間上隔出另一個空間，實現空間利用最大化，需要較長的軌道保留空間，通常用在坪數較大的空間或是商業空間中。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提醒，雖然拉門的優點很多，但還是需要留意清潔，特別是暗嵌式推拉門軌道清潔不易，如果卡住要維修是一大問題。
董家菱指出，拉門大多依靠天花板承重固定，需要留意天花板的材質是否足以承重，也需要留意門片厚度，預留門片收納的空間。家中有小孩也需要特別注意使用安全的問題。推拉門畢竟不是完全密封的牆體，在隔絕冷暖氣和隔音上，在拉門門片上需要加裝隔音條與擋縫氣密條。
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