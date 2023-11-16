台新金控摘台灣企業永續獎五大獎　從永續邁向淨零

台新金控總經理林維俊表示，台新金控長期關注全球永續發展趨勢並響應政府政策，以穩健腳步整合金融資源，達成自身永續經營外，也引領產業永續發展。台新於2019年正式簽署赤道原則並加入赤道原則協會，是為響應綠色金融的先行者之一，並於2022年獲科學基礎目標倡議組織(Science-Based Target initiative, SBTi)審核通過減量目標，今(2023)年更由董事會通過訂定《台新金控永續金融政策》，積極管理環境、社會及公司治理等相關風險，並將ESG風險納入交易和規劃金融產品的決策考量，以期提升永續實踐績效。面對全球氣候風險衝擊，台新將聚焦於淨零轉型的永續金融，致力協助推動產業減碳，為臺灣2050淨零排放貢獻一己之力。
此次，台新在資訊安全和創新成長面向獲得單項績效獎肯定，在資訊安全方面，台新響應政府資安聯防與韌性政策，由系統安全、營運持續至企業永續為藍圖，自2022年起與刑事警察局及法務部調查局簽署合作專案，並持續導入國際資安認證，已取得ISO營運持續等多項驗證，並持續透過外部獨立單位進行資安風險管理，達成對客戶持續提供服務及保障資產安全的承諾。而在創新成長方面，台新金控旗下台新銀行首創「台新手付APP」，店家可輕鬆將自己的手機變身成刷卡機，進行信用卡感應收款、掃碼支付與交易查詢等三大功能，以簡單、便捷、安全的方式協助商戶數位轉型，全面支援各種收款場景，提升商戶營業績效及競爭力，進一步優化消費者無現金支付體驗與習慣，推動以創新科技來實現經濟發展和普惠金融的願景。
台新全面投入永續經營，創造客戶和社會大眾都有感且樂於參與的淨零轉型金融圈，號召全民From Zero to Hero成為化解氣候危機的英雄。未來，台新將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能等三大面向推動永續計畫，從緩解客戶碳焦慮的立場出發，展開各項行動方案，驅動淨零轉型以提升競爭力，成為大家的智慧好夥伴。
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