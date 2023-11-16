專訪／正妹實況主「姵儀」玩轉SLG策略遊戲　點燃三國熱情

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遊戲主播姵儀之前在Y5遊戲平台上玩「楓之谷R、天選傳奇」好一陣子，當時看到《皇者天下》這款三國SLG策略遊戲，常出現在人氣排行榜上TOP1，但那時候還沒有開始玩，只聽說過這款遊戲，後來因緣際會的接下遊戲直播，這才正式入坑遊玩《皇者天下》。
《皇者天下》直播宣傳時發生的有趣事
姵儀分享，當時為《皇者天下》宣傳實況時，就有個有趣的發現，就是大多數觀眾只注意遊戲中女性英雄角色很精緻很漂亮，還會要求先介紹女性英雄角色就好，男性英雄角色就先不用介紹，這也充分反應了皇者天下遊戲中女角色的細緻唯美！
姵儀進一步提到「我最喜歡的遊戲中女性角色就是『吳國太』，本身造型就很漂亮了，但額外的皮膚造型的那一款更加美艷呀 ! 所以當時一推出時就買了，而且還是超好用的萬用角色。」
《皇者天下》襄陽戰發生什麼趣事 ? 參戰的好處 ?
姵儀指出，「襄陽戰」是《皇者天下》遊戲大型爭奪戰，當時直播與吳國阿萬、蜀國輝哥是明爭暗鬥的PK，還在世界頻道上鬥嘴相當歡樂又緊張。最後互相PK抓到最後關鍵機會，才一次性逆轉獲勝，獲勝可獲得許多獎勵，覺得非常刺激又好玩。此契機不僅讓我點燃了對SLG策略遊戲的強大熱情，同時也展現了女性在SLG遊戲領域中的強大力量。作為少數SLG遊戲的女性玩家，靠著所有魏國夥伴以及我騎士團們的協助，我強勢登上了襄陽城霸主，翻轉了逆勢，也再度證明了皇者天下這隻遊戲的豐富多元，及不到最後一刻不知道鹿死誰手的刺激遊戲體驗！
實況遊戲工作結束後 因為著迷持續玩《皇者天下》
姵儀說，很久之前就結束《皇者天下》直播了，還在持續遊玩是因為自己培養起來的帳號很有感情，有種看著自己養的小孩長大的感覺，喜歡慢慢把愛用英雄與神將角色給培養練起來。
身為《皇者天下》少數女性玩家有何好處
姵儀指出，真要說差別，無論是解任務、還是攻城，需要大家幫忙的時候，再頻道上呼救，就會有玩家派英雄角色來支援。如果有什麼不懂得地方，在頻道上諮詢玩家們，都很熱心教導與提供意見看法，當然其他玩家需要支援也會互相幫助。我還喜歡在「世界頻道」聊天，非常的熱鬧還可以交換一些情報，玩家也會熱情的在世界頻道跟我打招呼 ! 參與國家任務PK的時候，還可以邊跟玩家們聊天，玩起來比較相當有趣。
《皇者天下》與其他三國SLG遊戲有何不同
姵儀認為，《皇者天下》最棒就是有玩家儲值，其他玩家也能拿到分紅的獎勵資源，儲值越多拿到獎勵就越多。還可以跟其他領導者分配好城池領取獎勵，這點覺得小意外，通常三國遊戲不都是互相廝殺搶城池領土嗎? 真的滿特別！而且玩《皇者天下》這款遊戲不必下載，透過電腦或手機開啟網頁連上Y5遊戲平台，按下立即玩 ! 非常便利 !
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