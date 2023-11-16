愷樂爆離婚！《食尚玩家》閨蜜莎莎現身 直嘆：「要有同理心」
愷樂2020年因被周揚青介入羅志祥感情，消失演藝圈，昨（15）日遭爆料祕婚定居上海，又離婚回台灣，有望復出演藝圈。過去與愷樂主持《食尚玩家》成為閨蜜的莎莎（鍾欣愉），今出席伊甸基金會「無障礙生活節」公益活動，被問愷樂離婚的事，她表示：「我不是她本人，不方便回答這些問題。」相當保護好友。至於是否看好愷樂將來復出演藝圈，莎莎打迷糊仗，更要大家多些同理心，多多幫助需要幫助的朋友。
記者黃盈容／台北報導
莎莎和愷樂過去不但是工作夥伴，私下也是好麻吉，一直都有維持聯繫。不過今被關於愷樂的事，她都未正面回答。莎莎表示昨手機壞掉，所以沒看到關於愷樂的新聞，稱最近忙著錄影，不太清楚愷樂的事。
說到是否看好愷樂將來復出演藝圈，莎莎更直接閃避話題，「我未來想做更多幫助關心需要幫助的朋友，大家要多些同理心」。一直被追問她也無奈，「因為我覺得就是真的是別人事情，我不方便代替他們回答」。
莎莎在去年7月出席活動時，被問到愷樂傳出祕婚上海醫生，她口風很緊，直說：「我不知道欸，因為不是我的事情，所以我不方便幫她回答。」今再被追問態度依舊。
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