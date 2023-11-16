綾野剛、柄本佑跟同一位女星玩激情連結 《花腐》還拿奶油當道具
改編日本文壇大獎芥川賞同名小說的電影《花腐》，找來綾野剛、柄本佑演出，2男一絲不掛與多名女星上演激情床戰，超大尺度跌破觀眾眼鏡。片中，綾野剛、柄本佑同樣愛上佐藤穗奈美，各自展現不同魅力示愛：綾野剛大方露出臀部，流露帥氣又狂野的姿態；柄本佑先以奶油當道具，跟女方上演3P多人連結。
記者陳雅蘭／綜合報導
無論劇情、畫面尺度都相當驚人的《花腐》，是改編自日本名作家松浦壽輝於2000年榮獲芥川獎的同名小說，故事以3位男女的愛恨糾葛為題，側寫日本逐漸沒落的粉紅電影產業。今年高齡76歲的導演荒井晴彥，繼3年前橫掃影壇多項大獎的《火口的二人》後，出於對粉紅電影文化的熱愛，決定再度挑戰翻拍文壇名作，力邀柄本佑二度合作，加上綾野剛突破尺度的演出，以及新生代演員佐藤穗奈美的大膽表現，聯手打造出這部充滿激情魅力的電影，讓原著作者松浦壽輝看完後驚歎：「電影遠遠超越原著了。」
以電影《陽光只在這裡燦爛》、日劇《MIU404》吸粉無數的綾野剛，10年前就曾與柄本佑共同演出電影《横道世之介》，兩人睽違多年再次合作，便卸下明星包袱，在鏡頭前大方全裸相見。在片中形象冷酷的綾野剛，宛如霸道總裁般渾身散發熟男魅力，在床上主動引導佐藤穗奈美盡情享受快感。角色個性散漫的柄本佑則像極了小白臉男友，生活充滿玩心，隨時隨地慾望噴發。
《花腐》故事描述擔任粉紅電影導演的栩谷（綾野剛 飾），努力往成為編劇努力的伊關（柄本佑 飾），兩人在下大雨的夜晚相遇，聊起各自的感情故事。栩谷大嘆自己摸不透「祥子」的內心，伊關抱怨「祥子」不懂他的夢想。兩人意外發現：原來對象竟是同一人！奇怪的是，昔日愛人竟與他人口中的形象相去甚遠。隨著大雨不停，記憶愈加模糊，三人的關係也產生微妙的變化。《花腐》入選本屆金馬國際影展首映，12月1日在台上映。
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