樂天女孩筠熹5萬買房！選「桃園鬼城」預售屋　半年轉手可賺50萬

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筠熹說她買的第一間房是預售屋，剛好遇到建商主打訂金只要5萬元，可刷卡，興建期間每月最低只要付8800元，直言「預售屋就是頭款分期付款的概念，壓力不會那麼大」。她也說，其實在買第一間房前曾被待銷話術欺瞞，她認為買房有兩重點，一是看了喜歡、二是能力所及。
不過，筠熹也提醒買預售屋建商很重要，要先上網查清楚以免踩雷。當時她也推薦身邊朋友來當鄰居，但朋友以「買房好像不能太衝動」回絕，而過了半年後房價已增值超過50萬元，時隔3、4年讓她會不當初，嘆說「當初沒買好可惜，現在已經買不起了」。
低首購、低自付買房陷阱嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德受訪表示，當開發商或者是案場推出「送家電」、「低首購」、「低自付」等優惠方案時，背後隱藏「現在房市賣得不是太好」，以及「這案子可能賣得有點辛苦」2點深意。
曾敬德說，對消費者來講，短期內的確是可以大幅減低付款壓力，尤其是在「工程期有些是零付款」的狀況。不過，他強調有1點要特別留意，假如你向銀行貸款八成，那麼日後一旦交屋時，就要一口氣補足中間的兩成差額，得好好評估自身財務規劃。
事實上，買預售屋有一定風險，今年八月才爆出北市建商落跑，已售出的預售屋無法依約完工，數十名屋主受害。馨傳不動產智庫執行長何世昌分享以下5招買預售屋自保之道，慎選建商、慎選代銷、履約保證、續建機制與多巡田水。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。