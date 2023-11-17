年輕人別亂花錢！「5年買房」算式曝　他揭高學歷迷思：1觀點要改

樂天女孩筠熹5萬買房！選「桃園鬼城」預售屋　半年轉手可賺50萬

▲樂天女孩筠熹分享5萬元在桃園買房的經驗，半年後已增值50萬元。（圖／翻攝筠熹Yuhi臉書）
▲樂天女孩筠熹分享5萬元在桃園買房的經驗，半年後已增值50萬元。（圖／翻攝筠熹Yuhi臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣「年輕人買不起房」究竟是因為低薪、房價太高還是太浪費？今年35歲的樂天女孩「筠熹Yuhi」分享自己的買房經驗，不掙扎存到數百萬頭期款才下手，而是鎖定新聞報導「桃園某區鬼城沒人住」，搭上建商推低付款方案，把當時僅有的「5萬塊存款」All in訂預售屋，沒想到半年後就增值50萬元，沒聽她勸當鄰居的朋友得知後嘆：「當初沒買好可惜，現在買不起了！」

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「筠熹Yuhi」近期在YouTube同名頻道分享買房經驗，疾呼：「買房第一間不要想要一次定位，房子從小換到大可以省稅金！」筠熹說，很多人都不信她用5萬塊就買房，仔細說明當時見新聞報導指「桃園某區鬼城沒人住」，她心想那裡的房子應該不會很貴，且離高鐵站近，因此就鎖定在該區買房。

▲捷運A18桃園高鐵站周邊為青埔高鐵特區生活機能最完善的區域。（圖／NOWnews資料照片）
▲捷運A18桃園高鐵站周邊為青埔高鐵特區生活機能最完善的區域。（圖／NOWnews資料照片）
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筠熹說她買的第一間房是預售屋，剛好遇到建商主打訂金只要5萬元，可刷卡，興建期間每月最低只要付8800元，直言「預售屋就是頭款分期付款的概念，壓力不會那麼大」。她也說，其實在買第一間房前曾被待銷話術欺瞞，她認為買房有兩重點，一是看了喜歡、二是能力所及。

不過，筠熹也提醒買預售屋建商很重要，要先上網查清楚以免踩雷。當時她也推薦身邊朋友來當鄰居，但朋友以「買房好像不能太衝動」回絕，而過了半年後房價已增值超過50萬元，時隔3、4年讓她會不當初，嘆說「當初沒買好可惜，現在已經買不起了」。

▲台中有建商推出「月付1萬買房」，專家直指這代表房市不好、案件銷售不理想，提醒民眾要注意交屋時要一次補足貸款八成以外的款項。（圖／翻攝Google地圖）
▲台中有建商推出「月付1萬買房」，專家直指這代表房市不好、案件銷售不理想，提醒民眾要注意交屋時要一次補足貸款八成以外的款項。（圖／翻攝Google地圖）
低首購、低自付買房陷阱嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德受訪表示，當開發商或者是案場推出「送家電」、「低首購」、「低自付」等優惠方案時，背後隱藏「現在房市賣得不是太好」，以及「這案子可能賣得有點辛苦」2點深意。

曾敬德說，對消費者來講，短期內的確是可以大幅減低付款壓力，尤其是在「工程期有些是零付款」的狀況。不過，他強調有1點要特別留意，假如你向銀行貸款八成，那麼日後一旦交屋時，就要一口氣補足中間的兩成差額，得好好評估自身財務規劃。

事實上，買預售屋有一定風險，今年八月才爆出北市建商落跑，已售出的預售屋無法依約完工，數十名屋主受害。馨傳不動產智庫執行長何世昌分享以下5招買預售屋自保之道，慎選建商、慎選代銷、履約保證、續建機制與多巡田水。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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