Jennie瞞著YG「偷偷註冊商標」！BLACKPINK千億合約拉扯戰好精彩
南韓女天團BLACKPINK跟「YG娛樂」的合約拉扯戰持續上演中，中間歷經Lisa瘋馬秀爭議與千億合約金謠言、Jisoo跟Jennie自立門戶、Rosé被傳參戰《乘風破浪的姐姐5》等，今（17）日再傳出Jennie已悄悄註冊自己的藝名商標「Jennie Ruby Jane」，「Jennie開公司」謠言甚囂塵上。
記者陳雅蘭／綜合報導
Jennie近日新聞不斷，才被爆出不貸款付現50億韓元買豪宅（約台幣1.3億元），再被挖出向韓國專利組織申請「Jennie Ruby Jane」註冊藝名商標，「Jennie Ruby Jane」涵蓋音樂、品牌、商品等10個領域，此舉引發外界熱議。
網友認為Jennie自立門戶的機率大，「是要推出品牌嗎？」、「感覺是要搞點什麼」、「是要開一人工作室嗎？」由此猜測Jennie跟「YG娛樂」續約微乎其微；但「YG娛樂」14日才對外表示正在與專屬藝人的續約「協商中」，表示不久後將公布結果；因為「YG娛樂」日前被傳出已管不了Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé的個人合約，將全力守住BLACKPINK的團體合約，力保BLACKPINK的IP留在YG就好；由此推測該「專屬藝人合約」應為BLACKPINK。
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