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Melody恢單4月！曝離婚心聲「冰凍三尺非一日之寒」嘆：誰沒有苦

▲Melody恢復單身4個月，曝離婚心聲「冰凍三尺非一日之寒」。（圖／記者陳明中攝）
▲Melody恢復單身4個月，曝離婚心聲「冰凍三尺非一日之寒」。（圖／記者陳明中攝）

記者黃盈容／台北報導


女星Melody（殷悅）7月宣布和前夫吳育奇離婚消息。她今（17）日和小S出席活動，回憶過往，不禁感嘆「這一路走來風風雨雨誰沒有苦？」Melody說太忙，目前沒有約會對象，但若要開條件，她說：「要會溝通、要很給情緒價值，要心靈的陪伴」。讓人好奇，和前夫是否因無法溝通而離婚，Melody直說：「冰凍三尺非一日之寒，改天再跟大家分享。」

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Melody過去在小S主持的《康熙來了》經常鬥嘴，互動有趣。Melody今大讚小S《此時此刻》中演出，有別於長年主持節目上的她，「長年」2個字讓小S眉頭深鎖，Melody趕緊打圓場嘆：「這一路走來風風雨雨，誰沒有苦呢！」

▲Melody亮麗出席咖啡店開幕活動。
▲Melody亮麗出席咖啡店開幕活動。（圖／記者陳明中攝）
小S坦言，當初得知Melody離離婚還蠻驚訝的，「因為之前她在節目中，都是表現出很幸福美滿的樣子，沒想到那麽突然就離婚了！」但她也誇Melody「離婚之後狀態很好，常大笑啊，越來越漂亮！」

小S提到Melody在節目中過去提到幫全家人買水蜜桃，只顧著大家喜好，但卻忘了自己，相當有感。Melody無奈說：「妳不覺得很多媽媽的人生是這樣子，其實我們都是付出，但是其實我們也不能怪別人，因為別人不是不關心妳，只是可能妳自己覺得付出太多了。」

▲Melody（左）出席活動，小S大讚她狀態極佳。
▲Melody（左）出席活動，小S大讚她狀態極佳。（圖／記者陳明中攝）
Melody表示現在都宅在家，社交生活幾乎是零，當場被小S吐槽「我常看到妳跟賈永婕去吃飯啊」。Melody直說自己真的很忙，又要弄小孩、又要工作，晚上9點就倒頭睡，早上5點鐘自然醒，沒時間約會。

說到未來找對象的條件，她認為「要會溝通、要很會給情緒價值，到了一個階段的女人，我們需要的是很多情感的回饋，要有呵護、要傾聽、要心靈的陪伴」，但性事方面也是要合！

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