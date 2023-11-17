大樂透11/17連9槓！「200萬加碼」還有69組 112000104期獎號查詢
今（17）晚大樂透第112000104期開獎，頭獎上看2.2億元，但本期頭獎未開出，已經連續9期槓龜，下期（11／21）預估銷售1.7～1.9億元，頭獎累積金額預估上看2.6億元。而台彩公司14日開跑感恩加碼活動，本期81組200萬獎項共開出12組，尚有69組200萬獎項未開出，將於次期繼續加開。
記者賴禹妡／綜合報導
台彩回饋民眾10年來的相挺，14日起開跑感恩加碼，「大樂透」加開100組200萬元獎項，買一張彩券有雙重中獎機會，活動期間除了對當期例行獎號，若彩券號碼完全對中任一組加開的6個獎號（01至49，每組開出6個號碼），就可獲得200萬元獎金。
若同一組促銷獎號有2注以上中獎，200萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組200萬元獎金全部送出，或是到12月15日為止。
而11月17日大樂透加開之81組200萬獎項開出情形，81組中開出12組，總中獎注數為13注，其中11組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有69組200萬獎項未開出，將於次期繼續加開。
📍11/17大樂透中獎號碼
完整開獎號碼為31、40、15、30、45、34，特別號是47。
由小到大依序為15、30、31、34、40、45，特別號是47。
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。