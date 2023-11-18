美女主播張宇離婚！前夫談6年婚姻吐心聲：未來我們還是一家人
37歲美女主播張宇昨（17）日晚間突然宣布離婚，還曬出與前夫的合照，正式結束長達6年的婚姻生活，此外兩人還簡單舉辦離婚派對，造成外界熱烈討論。對此，前夫也吐出心聲，「婚姻中有太多角色要扮演，族繁不及備載，暫且找不到平衡」，因此決定先讓雙方休息一下調整身心，最後他還強調，「未來，我們還是一家人！」
記者詹鎰睿／綜合報導
張宇昨天在臉書宣布離婚消息，「我離婚了，簡單與摯友們辦了Chapter 2 party ，在親友們祝福下，與老劉邁入人生第二篇章」，但她認為，這不是結束，而是新的開始，「婚姻絕非兒戲，經過重重努力，也深刻體會經營婚姻確實難如修築萬里長城，雖然沒緣當夫妻，卻撿到一個人生摯友。」
至於辦離婚派對的原因，張宇則解釋是要讓親友放心，絕非標新立異，「無外力介入、更無八點檔drama，這是兩個成年人經長期理性討論、心態健康的成熟決定。」劉姓前夫也在臉書上發文證實離婚一事，「今天有個事，我離了婚。出於尊重，跟好友們報備一聲。」
劉姓前夫坦承在6年婚姻中，夫妻倆在磨合、溝通上都盡了全力，也氣喘吁吁，而為了給家人完整的愛，兩人便決定從婚姻轉為新友誼，「未來，我們還是一家人，更是真實的，是家人也還是好友，是最好的夥伴，換了一種身分，陽光依然燦爛。張宇是一個饒富創意，善解人意的人，希望大家給予彼此支持與祝福。」
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