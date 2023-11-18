《延禧攻略》吳謹言爆耍大牌、想結婚！傳被老闆放棄 于正說話了
因《延禧攻略》2018年暴紅的中國女星吳謹言，這幾年作品不見水花，甚至傳出耍大牌等負面傳聞，被官方媒體點名「大頭症」，娛樂營銷號盛傳她忙著談戀愛，急著結婚生子，目前積極備孕中，已經遭到經紀公司放棄，讓影迷相當不滿，老闆于正不忍了，出面澄清謠言，表示吳謹言仍在娛樂市場炙手可熱，馬上就要進組了。
記者江芷稜／綜合報導
年僅33歲的吳謹言，在《延禧攻略》飾演女主角魏瓔珞一炮而紅，卻因為接受採訪時突然更改地點、縮短時間，爆發耍大牌傳聞，被《央視網》微博點名是入戲太深還是藝德不夠，要她好好審視自己，隨後的《皓鑭傳》及多部時裝劇，名氣都每況愈下，未能再創《延禧攻略》的熱潮。
最近中國湧現雙11購物熱潮，吳謹言難得出現在雙11晚會上，讓影迷相當驚喜，也有人抱怨這幾年逐漸不見她的身影，懷疑是否受到耍大牌傳聞的影響，聲勢慢慢下滑，才會因此消失於娛樂圈，娛樂營銷號微博更爆料她想要結婚生子，在感情裡付出很多，執意想展開家庭生活，目前積極備孕中。
對此，吳謹言的老闆于正回應粉絲，表示她沒進劇組是因為一直在進修，上課學習表演、演話劇，澄清旗下藝人市場反應很好，這2年有11部戲劇找她，更直接在營銷號文章底下留言「馬上進組了，還造謠」，否認吳謹言想要結婚生子的傳聞。
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