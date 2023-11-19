首次買保險選那張？近5成民眾先保這險種　專家提供2建議

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磊山保經調查也發現，54.7%的受訪者買保單最關心「保費合不合理，不想成為保險韭菜」。至於能供民眾查詢個人保單的保險存摺，也有44%的受訪者表示「有聽過，有在使用」、25.3%的受訪者則是「有聽過，沒有在使用」。代表保費的合理性是民眾投保最在意的關鍵，而政府推動的保險存摺，多數民眾聽過，使用度有機會隨時間成長。
針對調查結果，磊山保經業務總經理林世德指出，保險保障能守護個人與家庭現在與未來幸福，也能轉嫁未知的風險。18歲至30歲的青世代著重意外險，代表其認知到自己常常因為工作、生活打拚、在外奔走的時間較長，加上才剛踏入社會，收入與資產有限，若遇意外事故恐會有較大的經濟損失，故選擇投保意外險能強化個人保障。
至於30歲至45歲的壯世代考慮癌症險，代表30歲後步入人生不同階段、成家立業，對癌症及重大疾病可能造就的家庭經濟支柱倒塌，有明確風險的意識提升，此時可透過一次給付型的癌症險，提升癌症理賠的保障額度。
而45歲至60歲的中世代首選重大疾病類商品，如特定傷病險、重大傷病險，代表中世代過往可能已有規劃，面對即將退休或周遭有類似案例的發生，對於保險的需求不僅是需要能分擔家計，更希望能獲得好的照顧，此時更針對特定或重大傷病進行強化，林世德建議在選擇保單時，可先了解特定傷病險理賠的疾病項目，以及重大傷病險的保費與保障期限，從眾多市售的保單中挑選最適合的商品。