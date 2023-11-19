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首次買保險選那張？近5成民眾先保這險種　專家提供2建議

▲據磊山保經對民眾進行的問卷調查結果顯示，4成6受訪者買保單優先選擇醫療相關保險，專家則建議青壯中世代，買保單應重視保費支出與保障內容。（圖／NOWnews資料照）
▲據磊山保經對民眾進行的問卷調查結果顯示，4成6受訪者買保單優先選擇醫療相關保險，專家則建議青壯中世代，買保單應重視保費支出與保障內容。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

不同年齡層、關心的個人保障大不同！根據磊山保經在今（2023）年10月世界音樂節活動中，針對民眾進行的問卷調查結果顯示，4成6受訪者買保單優先選擇醫療相關保險。不過，專家建議青壯中世代，買保單應重視保費支出與保障內容。

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根據磊山保經調查，若按年齡世代分析，18歲至30歲的青世代優先選擇意外險（41.96%），其次為儲蓄險與失能險；30歲至45歲的壯世代，買保險優先考慮癌症險（50%）之後才是醫療險；年紀在45歲至60歲的中世代則首選重大疾病類商品（25.84%），顯見不同年齡層買保險，均是個人保障優先、理財規劃墊後，唯因為人生階段的不同、選擇也有差異。
 
磊山保經調查也發現，54.7%的受訪者買保單最關心「保費合不合理，不想成為保險韭菜」。至於能供民眾查詢個人保單的保險存摺，也有44%的受訪者表示「有聽過，有在使用」、25.3%的受訪者則是「有聽過，沒有在使用」。代表保費的合理性是民眾投保最在意的關鍵，而政府推動的保險存摺，多數民眾聽過，使用度有機會隨時間成長。
 
針對調查結果，磊山保經業務總經理林世德指出，保險保障能守護個人與家庭現在與未來幸福，也能轉嫁未知的風險。18歲至30歲的青世代著重意外險，代表其認知到自己常常因為工作、生活打拚、在外奔走的時間較長，加上才剛踏入社會，收入與資產有限，若遇意外事故恐會有較大的經濟損失，故選擇投保意外險能強化個人保障。

至於30歲至45歲的壯世代考慮癌症險，代表30歲後步入人生不同階段、成家立業，對癌症及重大疾病可能造就的家庭經濟支柱倒塌，有明確風險的意識提升，此時可透過一次給付型的癌症險，提升癌症理賠的保障額度。
 
而45歲至60歲的中世代首選重大疾病類商品，如特定傷病險、重大傷病險，代表中世代過往可能已有規劃，面對即將退休或周遭有類似案例的發生，對於保險的需求不僅是需要能分擔家計，更希望能獲得好的照顧，此時更針對特定或重大傷病進行強化，林世德建議在選擇保單時，可先了解特定傷病險理賠的疾病項目，以及重大傷病險的保費與保障期限，從眾多市售的保單中挑選最適合的商品。

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