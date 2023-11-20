China+1浪潮來！泰國成PCB南遷重鎮 專家分析還有這些原因受青睞
2021年起，泰國成為PCB（印刷電路板）產業的China+1（持續投資中國但找一備胎）投資聚集地，中、日、台系PCB業者紛紛前往泰國投資設廠。DIGITIMES研究中心探討PCB產業泰遷的原因，大致可區分為去風險化及車用電子商機兩大考量，分析師賴琇菱指出加上泰國政府獎投政策推波助瀾，泰國已成功吸引PCB製造及上游業者青睞，正形成PCB產業生態系。
記者許家禎／台北報導
中國是PCB最大生產基地，但自2018年起，接續面臨中美貿易戰、2020年疫情封控、2021年能耗雙控等外部及內部挑戰，促使業者重新思索去風險化、評估分散生產的必要性。
DIGITIMES研究中心分析師賴琇菱提到，泰國素來為東南亞重要的電子製造業及汽車製造業聚集重鎮，2020年起，PCB進口數量持續成長，且泰國具備車用電子需求的未來性，再加上泰國相對東協其他國家具有較為完善的產業投資基礎，泰政府也積極透過獎投政策吸引業者，投資泰國成為PCB業者尋求China+1時的首要選擇。
目前PCB投資熱潮集中於以曼谷及東部經濟走廊（EEC）的產業群聚地帶，週邊集結泰國6成以上汽機車及電子製造業工廠。泰國車用電子產業的成長性料將成為影響泰國PCB產業未來在全球電子供應鏈地位的關鍵因素。