拜習會讓地緣政治緩和！台股維持多方格局 Q4可望迎來成長
受惠於避險情緒緩和、通膨降溫，帶動股市震盪向上，新興亞股上周普遍走揚，其中以台股上漲3.2%最多，周線連三紅，其次是南韓與印尼的2.5%漲幅。而台北股市今（20）日終場漲1.52點，收在17210點。專家指出，拜習會達成部分共識，台海地緣政治風險緩和，連帶推升台股表現，再加上企業獲利來看，第四季可迎來成長，台股維持多方格局，可鎖定AI與半導體產業相關。
記者許家禎／台北報導
今年以來最吸金的亞股是印度，獲外資買超金額123.3億美元，接著是南韓的61.8億美元；賣超則以泰國的51.7億元最多，再來則是台股賣超15.7億美元。2023年以來，亞股以台股漲21.56%最強，再來是南韓的11.29%及越南的9.34%，但泰國跌15.15%最弱，其次是菲律賓的5.68%跌幅。
中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，美國通膨數據放緩，市場預期美國聯準會（Fed）12月利率會議將按兵不動，美股走勢持續回穩，加上拜習會達成部份共識，台海地緣政治風險緩和，連帶推升台股表現，周線連三紅，且上市櫃第三季財報優於預期，如以企業獲利前景來看，第四季獲利可望迎來成長正循環，目前台股仍維持多方格局。
張圭慧說，隨終端需求回溫，帶動半導體產業成長，研調中心預計2024年可望達雙位數年增長，科技下游產業如PC、手機預期往正年增長邁進，從庫存指數來看，已進入最終章，人工智慧產業應用持續推出，帶動半導體、AI等族群復甦，建議投資人可透過相關台股ETF分批布局，以參與未來產業的成長潛力。
※【NOWnews 今日新聞
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