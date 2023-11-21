中職年度獎項花落誰家！MVP、新人王、最佳進步獎完整預測與分析

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最佳進步獎項入圍的有樂天桃猿王志煊、富邦悍將李宗賢和統一獅隊邱智呈，以這三人的成績來看，王志煊差別最大，尤其他是成德高中出身，以經歷、成績來看，都是進步幅度最大，很有機會獲獎，李宗賢則是經過一年特別的球季回到打擊生涯新高的3成18，還有邱智呈經過「外野三鬼」的洗禮後，成長為「新外野三鬼」，打擊率3成13，5轟，很有機會競爭。
年度最佳新人：
新人王部分，比較沒有預測方針，但以入圍的來看，味全龍林凱威、樂天桃猿陳克羿以及中信兄弟鄭浩均，陳克羿是唯一沒有旅外經驗的球員，但過去判斷基準，主要以是否有上過日職一軍跟是否為小聯盟2A以上的球員為判定基準，鄭浩均最高層級為新人聯盟，但實際上只投8.1局，大半時間都是受疫情影響，所以也有機會獲獎，林凱威一度升上2A，要獲獎機率比較小，但他本季12次中繼成功，18次救援成功，依舊相當出色。
陳克羿是三位當中，唯一本土上來進入中職，並且曾經一度要被釋出，最後投出身價的「灰姑娘」故事，本季16場出賽，6勝5敗，防禦率4.61，但以完整球季來說，還算可以。
年度MVP：
每一年最難選擇，也是最難認定的就是MVP獎項，通常原則上會是貢獻度，一整年球隊戰績，以今年入圍名單來看，都是「紅色」球隊佔據，樂天廖健富，味全龍鋼龍、吉力吉撈．鞏冠有機會拿到MVP。其中鋼龍一整年穩定出賽，投出13勝的佳績，三振155次，也是雙冠王，防禦率3.00也是名列前茅。
龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠有機會拿下MVP，連續2年全壘打王，本季23轟大爆發，也是他首次完整球季，雖然因傷影響，但是下半季味全龍要奪冠，不能沒有他。
樂天廖健富也有機會獲獎，因為他在今年穩定出賽，拿下22轟，打擊率3成13，打點85分，有機會三冠王的表現，也值得期待。
2023中華職棒Gamania橘子集團金手套獎（獎金：2萬元）
| 投手
| 分數
| ★鋼龍
| 168
| 捕手
| 分數
| ★蔣少宏
| 205
| 一壘手
| 分數
| ★范國宸
| 203
| 二壘手
| 分數
| ★李凱威
| 220
| 三壘手
| 分數
| ★王威晨
| 183
| 游擊手
| 分數
| ★江坤宇
| 220
| 外野手
| 分數
| ★陳傑憲
| 193
| ★陳晨威
| 76
| ★郭天信
| 43
| 投手
| 分數
| ★鋼龍
| 192
| 捕手
| 分數
| ★陳重羽
| 208
| 蔣少宏
| 104
| 一壘手
| 分數
| ★范國宸
| 201
| 二壘手
| 分數
| ★李凱威
| 220
| 三壘手
| 分數
| ★梁家榮
| 183
| 游擊手
| 分數
| ★江坤宇
| 220
| 外野手
| 分數
| ★陳傑憲
| 188
| ★蘇智傑
| 145
| ★詹子賢
| 40
| 指定打擊
| 分數
| ★廖健富
| 206