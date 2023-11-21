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中職年度獎項花落誰家！MVP、新人王、最佳進步獎完整預測與分析

▲味全龍指定打擊吉力吉撈．鞏冠有機會拿到MVP。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.05）
▲味全龍指定打擊吉力吉撈．鞏冠有機會拿到MVP。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.05）

記者吳政紘/台北報導

中華職棒34年頒獎典禮，「2023明台產險中華職棒頒獎典禮」將於今（21）日晚間18:30分，在台北萬豪酒店舉行，除了個人獎項之外，還有三項大獎將公布，分別是最佳進步獎（樂天桃猿王志煊、富邦悍將李宗賢、統一獅隊邱智呈）年度MVP（味全龍鋼龍、味全龍吉力吉撈．鞏冠、樂天桃猿廖健富）還有新人王（樂天桃猿陳克羿、中信兄弟鄭浩均、味全龍林凱威），中職聯盟日前已經公布入圍名單，《NOWnews今日新聞》也特別為讀者分析與預測得主。

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年度最佳進步獎

最佳進步獎項入圍的有樂天桃猿王志煊、富邦悍將李宗賢和統一獅隊邱智呈，以這三人的成績來看，王志煊差別最大，尤其他是成德高中出身，以經歷、成績來看，都是進步幅度最大，很有機會獲獎，李宗賢則是經過一年特別的球季回到打擊生涯新高的3成18，還有邱智呈經過「外野三鬼」的洗禮後，成長為「新外野三鬼」，打擊率3成13，5轟，很有機會競爭。

▲樂天桃猿王志煊本季進化成為球隊的主力牛棚。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿王志煊本季進化成為球隊的主力牛棚。（圖／記者葉政勳攝）
年度最佳新人：

新人王部分，比較沒有預測方針，但以入圍的來看，味全龍林凱威、樂天桃猿陳克羿以及中信兄弟鄭浩均，陳克羿是唯一沒有旅外經驗的球員，但過去判斷基準，主要以是否有上過日職一軍跟是否為小聯盟2A以上的球員為判定基準，鄭浩均最高層級為新人聯盟，但實際上只投8.1局，大半時間都是受疫情影響，所以也有機會獲獎，林凱威一度升上2A，要獲獎機率比較小，但他本季12次中繼成功，18次救援成功，依舊相當出色。

陳克羿是三位當中，唯一本土上來進入中職，並且曾經一度要被釋出，最後投出身價的「灰姑娘」故事，本季16場出賽，6勝5敗，防禦率4.61，但以完整球季來說，還算可以。

▲中信兄弟鄭浩均先發，幫助兄弟力保季後賽一線生機。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟鄭浩均先發，幫助兄弟力保季後賽一線生機。（圖／兄弟提供）
年度MVP：

每一年最難選擇，也是最難認定的就是MVP獎項，通常原則上會是貢獻度，一整年球隊戰績，以今年入圍名單來看，都是「紅色」球隊佔據，樂天廖健富，味全龍鋼龍、吉力吉撈．鞏冠有機會拿到MVP。其中鋼龍一整年穩定出賽，投出13勝的佳績，三振155次，也是雙冠王，防禦率3.00也是名列前茅。

龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠有機會拿下MVP，連續2年全壘打王，本季23轟大爆發，也是他首次完整球季，雖然因傷影響，但是下半季味全龍要奪冠，不能沒有他。

樂天廖健富也有機會獲獎，因為他在今年穩定出賽，拿下22轟，打擊率3成13，打點85分，有機會三冠王的表現，也值得期待。

▲味全龍洋投鋼龍有機會拿到MVP。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲味全龍洋投鋼龍有機會拿到MVP。（圖／記者葉政勳攝 ）
2023中華職棒Gamania橘子集團金手套獎（獎金：2萬元）

投手

 分數
★鋼龍

 168
捕手

 分數
★蔣少宏

 205
一壘手

 分數
★范國宸

 203
二壘手

 分數
★李凱威

 220
三壘手

 分數
★王威晨

 183
游擊手

 分數
★江坤宇

 220
外野手

 分數
★陳傑憲

 193
★陳晨威

 76
★郭天信

 43
▲2023亞冠賽中華隊外野手陳傑憲。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.19）
▲2023亞冠賽中華隊外野手陳傑憲。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.19）
最佳九人暨最佳指定打擊（獎金：3萬元）

投手

 分數
★鋼龍

 192
捕手

 分數
★陳重羽

 208
蔣少宏

 104
一壘手

 分數
★范國宸

 201
二壘手

 分數
★李凱威

 220
三壘手

 分數
★梁家榮

 183
游擊手

 分數
★江坤宇

 220
外野手

 分數
★陳傑憲

 188
★蘇智傑

 145
★詹子賢

 40
指定打擊

 分數
★廖健富

 206

▲ 江坤宇三連霸超猛！陳傑憲也擁四連霸　中華職棒最佳九人。（兄弟提供）
▲ 江坤宇三連霸超猛！陳傑憲也擁四連霸　中華職棒最佳九人。（兄弟提供）

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