等不到柯文哲！藍白合瀕臨破局　國民黨22日提副手人選

怒嗆王八蛋後藍議員辦道安會勘　新北綠議員痛批有人死才願意改善

▲民進黨新北市議員李宇翔痛批市府抵制不出席地方危險路口改善會勘，在有婦人發生車禍身亡後才配合國民黨議員辦理改善。（圖 ／新北市議員李宇翔提供）
▲民進黨新北市議員李宇翔痛批市府抵制不出席地方危險路口改善會勘，在有婦人發生車禍身亡後才配合國民黨議員辦理改善。（圖 ／新北市議員李宇翔提供）

記者吳嘉億／新北報導

日前因屢遭市府以「另有要公，不克派員與勘，提供書面資料」為由請假不出席會勘的民進黨新北市議員李宇翔，甚至為此在議會與新北市政府交通局長鍾鳴時針鋒相對、互不相讓，甚至脫口痛罵市府藐視民意「根本是王八蛋」，今（21）日於地方臉書社團再度痛批新北市政府，指出在該路段有婦人不幸車禍身亡，市府才願意配合國民黨籍民代辦理現場會勘改善，讓人無法接受。對此，新北市政府交通局則是回應，先前評估辦理標誌、標線改善，後因有發生嚴重車禍事故便通知選區所有議員辦理會勘，強調對於藍綠議員會勘要求處理原則都是一致。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李宇翔表示，針對在市立泰山高中旁、泰山區明志路一段451巷的危險路口要求局處改善，先前已接獲民眾及學生多次反映，並在9月中發文邀請交通局及相關單位現場會勘，沒想到市府辦案分藍綠，一連發了5次會勘都消極不出席，就連在議會市政總質詢提問鍾鳴時如何改善也無法得到妥善回應，卻因為交通局的不作為，導致11月14日的路口發生婦人遭撞身亡憾事。

李宇翔不平的說到，死者家屬事後在地方臉書社團陳情後，才發現交通局竟出席國民黨新北市議員的會勘，並直到昨晚18時才臨時通知今日上午10時辦理的現場道路交通號誌及標線劃設改善會勘，但更荒謬的是「藍營」議員竟提早一小時在同一個地點先辦理會勘，市府卻沒有邀請相關事故死亡家屬參與，怒嗆相關單位對事故喪家不聞不問，毫無反省改善之意，對於路口改善更是怠慢消極，針對屢次要求會勘改善卻遭抵制，市府消極做法卻導致人命傷亡，考慮將提告市府瀆職，並堅持立場要求儘速改善。

新北市政府交通局交通管制工程科長林昭賢表示，針對議員先前反映均已先回復將以標誌、標線改善，後來因有議員反映該路段發生車禍事故，故於今日邀請關心此案的民代到現場辦理會勘，強調前一日有議員要求辦理會勘改善市府也以同樣標準態度處理，沒有刻意抵制民代問題。
 

222個無人、無門牌「空鄰」　新北綠議員籲調整改變分配不公亂象

廖先翔家族違建莊園延燒　新北綠議員再問要拆多久、怎麼罰？

廖先翔家族連爆佔國有地經營停車場　新北綠議員提2點事證打臉

廖先翔家族再爆佔國有地經營停車場　新北綠議員批「地方土皇帝」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞