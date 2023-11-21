怒嗆王八蛋後藍議員辦道安會勘 新北綠議員痛批有人死才願意改善
日前因屢遭市府以「另有要公，不克派員與勘，提供書面資料」為由請假不出席會勘的民進黨新北市議員李宇翔，甚至為此在議會與新北市政府交通局長鍾鳴時針鋒相對、互不相讓，甚至脫口痛罵市府藐視民意「根本是王八蛋」，今（21）日於地方臉書社團再度痛批新北市政府，指出在該路段有婦人不幸車禍身亡，市府才願意配合國民黨籍民代辦理現場會勘改善，讓人無法接受。對此，新北市政府交通局則是回應，先前評估辦理標誌、標線改善，後因有發生嚴重車禍事故便通知選區所有議員辦理會勘，強調對於藍綠議員會勘要求處理原則都是一致。
記者吳嘉億／新北報導
李宇翔表示，針對在市立泰山高中旁、泰山區明志路一段451巷的危險路口要求局處改善，先前已接獲民眾及學生多次反映，並在9月中發文邀請交通局及相關單位現場會勘，沒想到市府辦案分藍綠，一連發了5次會勘都消極不出席，就連在議會市政總質詢提問鍾鳴時如何改善也無法得到妥善回應，卻因為交通局的不作為，導致11月14日的路口發生婦人遭撞身亡憾事。
李宇翔不平的說到，死者家屬事後在地方臉書社團陳情後，才發現交通局竟出席國民黨新北市議員的會勘，並直到昨晚18時才臨時通知今日上午10時辦理的現場道路交通號誌及標線劃設改善會勘，但更荒謬的是「藍營」議員竟提早一小時在同一個地點先辦理會勘，市府卻沒有邀請相關事故死亡家屬參與，怒嗆相關單位對事故喪家不聞不問，毫無反省改善之意，對於路口改善更是怠慢消極，針對屢次要求會勘改善卻遭抵制，市府消極做法卻導致人命傷亡，考慮將提告市府瀆職，並堅持立場要求儘速改善。
新北市政府交通局交通管制工程科長林昭賢表示，針對議員先前反映均已先回復將以標誌、標線改善，後來因有議員反映該路段發生車禍事故，故於今日邀請關心此案的民代到現場辦理會勘，強調前一日有議員要求辦理會勘改善市府也以同樣標準態度處理，沒有刻意抵制民代問題。