大樂透11/21連10槓！下期頭獎「飆到3億」 112000105期獎號查詢
今（21）晚大樂透第112000105期開獎，頭獎上看2.6億元，但已經連續10期槓龜，本期頭獎仍未開出，下期（11／24）預估銷售1.7～1.9億元，頭獎累積金額預估上看3億元。而台彩公司14日開跑感恩加碼活動，本期69組200萬獎項共開出16組，尚有53組200萬獎項未開出，將於次期繼續加開。
記者賴禹妡／綜合報導
台彩回饋民眾10年來的相挺，14日起開跑感恩加碼，「大樂透」加開100組200萬元獎項，買一張彩券有雙重中獎機會，活動期間除了對當期例行獎號，若彩券號碼完全對中任一組加開的6個獎號（01至49，每組開出6個號碼），就可獲得200萬元獎金。
若同一組促銷獎號有2注以上中獎，200萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組200萬元獎金全部送出，或是到12月15日為止。
而11月21日大樂透加開之69組200萬獎項開出情形，69組中開出16組，總中獎注數為17注，其中15組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有53組200萬獎項未開出，將於次期繼續加開。
📍11/21大樂透中獎號碼
完整開獎號碼為30、37、21、47、26、16，特別號是31。
由小到大依序為16、21、26、30、37、47，特別號是31。
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。