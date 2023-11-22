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糾纏求復合被拒！高雄男狂砍前女友30刀　辯「很愛她」被起訴

▲今年9月間，高雄市苓雅區新光路某超商，吳姓女店員遭余姓前男友持刀砍殺，檢方22日依殺人未遂、違反家暴法等罪嫌，將余男提起公訴。（圖／翻攝畫面）
▲今年9月間，高雄市苓雅區新光路某超商，吳姓女店員遭余姓前男友持刀砍殺，檢方22日依殺人未遂、違反家暴法等罪嫌，將余男提起公訴。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

今年9月間，高雄市苓雅區新光路某超商，23歲的吳姓女店員，遭33歲的余姓前男友持刀砍殺30多刀，吳女送醫搶救撿回一命。余男隨後被警方逮捕，余男落網後不斷聲稱很愛吳女，又稱遭到女方欺負，案經檢方調查偵結，22日依殺人未遂、違反家暴法等罪嫌，將余男提起公訴。

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▲高雄超商女店員遭砍30刀。（圖／翻攝畫面）
▲今年9月間，高雄市苓雅區新光路某超商，吳姓女店員遭余姓前男友持刀砍殺，檢方22日依殺人未遂、違反家暴法等罪嫌，將余男提起公訴。（圖／翻攝畫面）
回顧案情，吳女與余男本為情侶，今年5月間雙方分手，但余男仍持續糾纏，吳女不堪其擾之下，向6月間向法院聲請保護令，限制余男不能對吳女騷擾、不能靠近其住處和工作場所，須遠離吳女100公尺。期間，吳女在超商上班時，余男還不斷跑去糾纏，甚至下跪求復和，被警方2度逮捕，遭法院預防性羈押。

今年9月間，吳女於凌晨上大夜班之際，余男突然持刀進入超商，持刀對著女方猛砍30多刀，吳女掙扎爬出超商門口，余男見狀仍持續朝吳女攻擊，吳女當下大聲呼尖叫，附近民眾經過，急忙持高爾夫球桿嚇阻余男，余男遂逃離現場，吳女送醫搶救後撿回一命。案經檢方偵結，認為余男犯罪事證明確，今依殺人未遂等罪提起公訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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