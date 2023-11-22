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BTS丟震撼彈！RM、Jimin、V、Jung Kook當兵倒數　回歸時間曝光

▲BTS RM（左二）、Jimin（左四）、V（左三）、Jung Kook（右一）準備入伍 。（圖／翻攝自BTS IG）
▲BTS RM（左二）、Jimin（左四）、V（左三）、Jung Kook（右一）準備入伍 。（圖／翻攝自BTS IG）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）繼Jin（金碩珍）去年底入伍，J-Hope（鄭號錫）、SUGA（閔玧其）也陸續在4月、9月高唱從軍樂，今（22）日經紀公司BIGHIT MUSIC再拋震撼彈，宣布BTS還沒當兵的RM（金南俊）、Jimin（朴智旻）、V（金泰亨）與Jung Kook（田征國）等4人都已經在跑兵役程序，準備進軍隊服役，可能要2年後7人才會合體復出。

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▲防彈少年團（BTS）沉浸式展覽《BTS EXHIBITION : Proof》將來台開展。（圖／iMe TW）
▲BTS目前為休團狀態。（圖／iMe TW提供）
BIGHIT MUSIC在粉絲平台Weverse發出聲明，指RM、Jimin、V和Jung Kook開始辦理入伍手續，履行兵役義務，有關入伍的後續消息將於確定後再行公布，最後說：「在RM、Jimin、V和Jung Kook服完兵役並平安歸來的那一天前，我們希望大家給予熱情的支持和堅定不移的愛，我們也將不遺餘力地繼續對我們的藝人提供支持和厚愛。」

據韓媒《NEWSEN》報導，RM、Jimin、V、Jung Kook預計12月進部隊，BTS最快也要等到2025年夏天前才能全員到齊，重啟演藝活動。

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