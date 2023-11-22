政治不難誠信而已！侯辦籲柯文哲用科學說話 走完藍白最後一哩路
國民黨總統參選人侯友宜昨日拋出雙方重上談判桌，由專家學者重新檢視9份民調，完成藍白合最後一哩路，但遭到柯文哲競辦總幹事黃珊珊否決。侯競辦發言人黃子哲今（22）日表示，改一句柯文哲的名言，「政治不難，誠信而已」，與其誤導大家所為讓6％，不如回歸要六點，15日協議共識就是這六點，為何不把最後一哩路完成，不要半途而廢，用科學說話很難嗎？黃子哲呼籲柯文哲，找回初心，對歷史負責。
記者余祥／台北報導
黃珊珊今點名黃子哲，不滿黃稱民眾黨要為藍白破局負最大責任。黃子哲拿出民眾黨友好的匯流民調所做的民調稱，有34％認為柯文哲要為藍白破局負最大責任，還有其他家民調結果，也一樣認為柯文哲比侯友宜要負更大的責任，「我只是反映民意而已」，被黃珊珊點名受寵若驚。
黃子哲說，在藍白合的過程中，國民黨、侯友宜都忍辱負重，但黃珊珊講的好像是「我們在攻擊他們」，天哪！大家可以回憶一下，他們是多麽自我克制，對方才是惡言相向，反覆無常；包括柯文哲在內部會議罵國民黨去死吧、喝了半罐砒霜也會死等形容國民黨，黃珊珊是否誤解了，指控的對象應該是自己才對。
「我本將心照明月」，黃子哲說，因為現在還沒完結篇，下一句還不想講，侯友宜說，會等柯文哲到最後一刻，改一句柯文哲的名言，「政治不難，誠信而已」，與其誤導大家所為讓6％，不如回歸要六點，15日協議共識就是這六點，為何不把最後一哩路完成，不要半途而廢，用科學說話很難嗎？黃子哲呼籲柯文哲，找回初心，對歷史負責。