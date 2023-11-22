快訊／藍白合破局！黃珊珊：柯文哲以民眾黨總統候選人參選到底

政治不難誠信而已！侯辦籲柯文哲用科學說話　走完藍白最後一哩路

▲侯辦發言人黃子哲呼籲柯文哲找回初心，走回藍白合最後一哩路。（圖／記者朱永強攝，2023.11.22）
▲侯辦發言人黃子哲呼籲柯文哲找回初心，走回藍白合最後一哩路。（圖／記者朱永強攝，2023.11.22）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日拋出雙方重上談判桌，由專家學者重新檢視9份民調，完成藍白合最後一哩路，但遭到柯文哲競辦總幹事黃珊珊否決。侯競辦發言人黃子哲今（22）日表示，改一句柯文哲的名言，「政治不難，誠信而已」，與其誤導大家所為讓6％，不如回歸要六點，15日協議共識就是這六點，為何不把最後一哩路完成，不要半途而廢，用科學說話很難嗎？黃子哲呼籲柯文哲，找回初心，對歷史負責。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊今點名黃子哲，不滿黃稱民眾黨要為藍白破局負最大責任。黃子哲拿出民眾黨友好的匯流民調所做的民調稱，有34％認為柯文哲要為藍白破局負最大責任，還有其他家民調結果，也一樣認為柯文哲比侯友宜要負更大的責任，「我只是反映民意而已」，被黃珊珊點名受寵若驚。

黃子哲說，在藍白合的過程中，國民黨、侯友宜都忍辱負重，但黃珊珊講的好像是「我們在攻擊他們」，天哪！大家可以回憶一下，他們是多麽自我克制，對方才是惡言相向，反覆無常；包括柯文哲在內部會議罵國民黨去死吧、喝了半罐砒霜也會死等形容國民黨，黃珊珊是否誤解了，指控的對象應該是自己才對。

「我本將心照明月」，黃子哲說，因為現在還沒完結篇，下一句還不想講，侯友宜說，會等柯文哲到最後一刻，改一句柯文哲的名言，「政治不難，誠信而已」，與其誤導大家所為讓6％，不如回歸要六點，15日協議共識就是這六點，為何不把最後一哩路完成，不要半途而廢，用科學說話很難嗎？黃子哲呼籲柯文哲，找回初心，對歷史負責。

更多「2024大選」相關新聞。

藍白合破局　連勝文喊話柯文哲：能想想台灣被新潮流蠶食鯨吞？

藍白談不攏！民眾黨拒絕重新檢視民調　侯辦提2點回應：非常遺憾

藍白合最後關頭　趙少康喊話柯文哲合則兩利、不合國民黨也有戰法

「戰狼小姊姊」陳智菡列不分區　凌濤喊：阿北要小心了！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞