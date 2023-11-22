「慈善名媛」真面目是電詐頭目孫女！年僅27歲　管理緬北警察營

我是廣告 請繼續往下閱讀
電詐園區的業者們敢如此囂張，甚至大張旗鼓地騙人進園區，有個重要原因是官員、軍隊和警察早已被收買。一直掌控著果敢警察部隊的明學昌家族，大兒子明國安任警察營營長，2022年11月意外墜馬摔成重傷，此後明學昌次子明國平和孫女明珍珍共同管理警察營。警察部隊為電詐活動提供保護傘，很多電詐公司的老闆甚至認明學昌作乾爹，以求得明家的庇護，獲得明家支持的電詐園區更加無法無天。
69歲的明學昌曾跟隨彭家聲脫離緬甸共產黨，擔任果敢副縣長；2009年8月，緬甸政府軍擊敗彭家聲的武裝部隊並控制果敢時，明學昌被緬甸政府軍任命為果敢縣長；2011年開始擔任撣邦議會議員、果敢自治區副主席、果敢自治區日常工作委員會和領導委員會委員，被當地人封為「老領導」，過去幾年他下設的武裝力量以保安身份公開武裝護詐，電詐公司的老闆們普遍認他當「乾爹」。
《星島頭條》報導，被逮捕的兩個月前，明珍珍策劃了果敢警察營的年度中秋晚會，在晚會上帶領果敢警察營各級領導舉杯相慶，多名警官俯首恭敬地對她敬酒。明珍珍也是果敢慈善基金會的負責人，在當地積極參與慈善活動。9月15日中秋節，她為65歲老人送上月餅等物資，拍下影片後上傳到社群平台。
除此之外，明珍珍十月曾在警察營副營長李福壽和白應發的陪同下，前往緬甸首都奈比多參加緬甸政府舉辦的榮譽授勳儀式。表面上是慈善基金會名媛，實際上是幫助家族護航電詐園區的女魔頭，緬甸北方電詐園區以摘取器官、販賣人口、勒索贖金、電信詐騙和軟禁「豬仔」聞名。
緬甸政府16日逮捕了明國平、明菊蘭、明珍珍，並已於中國南傘口岸移交給中國公安機關，並強調將徹查該犯罪集團全部違法犯罪事實，依法嚴懲。與此同時，有中國媒體引述消息稱，首腦明學昌已自殺身亡，但仍未獲官方證實。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995