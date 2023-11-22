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「慈善名媛」真面目是電詐頭目孫女！年僅27歲　管理緬北警察營

▲現年27歲的明珍珍是電詐頭目明學昌的孫女，協助管理緬北警察營。（圖／翻攝自微博）
▲現年27歲的明珍珍是電詐頭目明學昌的孫女，協助管理緬北警察營。（圖／翻攝自微博）

國際中心賴正琳／綜合報導

緬甸北方詐騙園區肆虐多年，中國政府在今年下定決心要「斬草除根」。除了抓住果敢四大家族的直系血親並拍攝勸降影片，用警察部隊和軍隊勢力保護電詐園區的明氏家族也是中國政府的眼中釘，16日逮捕的三名頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，均是大頭目明學昌的後代，現年27歲的明珍珍是電詐頭目明學昌的孫女，協助管理緬北警察營。

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明珍珍年紀雖輕，過去都假裝是「慈善名媛」，此前常常出席果敢愛心人士扶貧捐助活動，並留下許多捐款活動的合照，然而實際上她的真實身份是電詐園區的女魔頭，幫助家族管理果敢的警察和軍隊，助長詐騙園區的惡行。

▲明珍珍過去常常出席果敢愛心人士扶貧捐助活動。（圖／翻攝自微博）
▲明珍珍過去常常出席果敢愛心人士扶貧捐助活動。（圖／翻攝自微博）
電詐園區的業者們敢如此囂張，甚至大張旗鼓地騙人進園區，有個重要原因是官員、軍隊和警察早已被收買。一直掌控著果敢警察部隊的明學昌家族，大兒子明國安任警察營營長，2022年11月意外墜馬摔成重傷，此後明學昌次子明國平和孫女明珍珍共同管理警察營。警察部隊為電詐活動提供保護傘，很多電詐公司的老闆甚至認明學昌作乾爹，以求得明家的庇護，獲得明家支持的電詐園區更加無法無天。

69歲的明學昌曾跟隨彭家聲脫離緬甸共產黨，擔任果敢副縣長；2009年8月，緬甸政府軍擊敗彭家聲的武裝部隊並控制果敢時，明學昌被緬甸政府軍任命為果敢縣長；2011年開始擔任撣邦議會議員、果敢自治區副主席、果敢自治區日常工作委員會和領導委員會委員，被當地人封為「老領導」，過去幾年他下設的武裝力量以保安身份公開武裝護詐，電詐公司的老闆們普遍認他當「乾爹」。

《星島頭條》報導，被逮捕的兩個月前，明珍珍策劃了果敢警察營的年度中秋晚會，在晚會上帶領果敢警察營各級領導舉杯相慶，多名警官俯首恭敬地對她敬酒。明珍珍也是果敢慈善基金會的負責人，在當地積極參與慈善活動。9月15日中秋節，她為65歲老人送上月餅等物資，拍下影片後上傳到社群平台。

▲明珍珍十月才參加緬甸政府舉辦的榮譽授勳儀式。（圖／翻攝自微博）
▲明珍珍十月才參加緬甸政府舉辦的榮譽授勳儀式。（圖／翻攝自微博）
除此之外，明珍珍十月曾在警察營副營長李福壽和白應發的陪同下，前往緬甸首都奈比多參加緬甸政府舉辦的榮譽授勳儀式。表面上是慈善基金會名媛，實際上是幫助家族護航電詐園區的女魔頭，緬甸北方電詐園區以摘取器官、販賣人口、勒索贖金、電信詐騙和軟禁「豬仔」聞名。

緬甸政府16日逮捕了明國平、明菊蘭、明珍珍，並已於中國南傘口岸移交給中國公安機關，並強調將徹查該犯罪集團全部違法犯罪事實，依法嚴懲。與此同時，有中國媒體引述消息稱，首腦明學昌已自殺身亡，但仍未獲官方證實。

▲明珍珍目前已被送往中國，警方將嚴厲偵辦她所涉入的案件。（圖／翻攝自微博）
▲明珍珍目前已被送往中國，警方將嚴厲偵辦她所涉入的案件。（圖／翻攝自微博）
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