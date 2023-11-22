快訊／藍白合破局！黃珊珊：柯文哲以民眾黨總統候選人參選到底

黃國昌列民眾黨不分區名單　鍾年晃翻提名公告「不符合資格」

▲時代力量前立委黃國昌選擇加入民眾黨，名列不分區立委第二順位。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.22）
▲時代力量前立委黃國昌選擇加入民眾黨，名列不分區立委第二順位。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.22）

記者邱新博／台北報導

民眾黨今（22）日正式公布不分區立委名單，日前退出時代力量加入民眾黨的前立委黃國昌明列第2名。名嘴鍾年晃也於臉書PO文指出，指民眾黨的提名公告中，明文規定，「若非本黨黨員，應於投件截止日（8月31日）前，完成入黨程序並取得黨員資格。」他認為黃根本就「不符合被提名資格」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾年晃指出，「今天民眾黨公布不分區名單，除了誤植第十一名蔡春綢的相片外，這個問題比較嚴重，黃國昌不符合被提名資格啊，除非有人說謊。」

民眾黨官網顯示，民眾黨於今年5月31日公告的「台灣民眾黨2024年不分區立法委員選舉提名公告」，內容指出了無論是被推薦或自薦成為民眾黨不分區立委的資格，其中寫道：「若非本黨黨員，應於投件截止日（2023年8月31日）前，完成入黨程序並取得黨員資格。」然而黃國昌是本月才加入民眾黨。

身為時代力量創黨元老之一的黃國昌，16日退出時代力量，隨後宣布加入民眾黨；他發出公開信指出，他支持民眾黨主席柯文哲所提「把國家還給你」的理念，且決定加入民眾黨，全力支持柯文哲2024年能夠籌組用人唯才、跨黨派的聯合政府。民眾黨今天也公布不分區立委名單，黃國昌名列第二，明年有望重返國會。

▲黃國昌加入民眾黨不分區名單，名嘴指黃不符合資格。（圖／取自鍾年晃臉書）
▲黃國昌加入民眾黨不分區名單，名嘴指黃不符合資格。（圖／取自鍾年晃臉書）

更多「2024大選」相關新聞。

綠委譏納民眾黨不分區第2　黃國昌反嗆：做爛事不會全黨挺一人

快訊／民眾黨不分區立委34人名單公開！黃珊珊、黃國昌名列前2名

黃國昌納民眾黨不分區立委　民進黨拋三問「柯文哲立場全收？」

直播／民眾黨「不分區立委名單」公布！黃國昌、黃珊珊都入列

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞