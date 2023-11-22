黃國昌列民眾黨不分區名單 鍾年晃翻提名公告「不符合資格」
民眾黨今（22）日正式公布不分區立委名單，日前退出時代力量加入民眾黨的前立委黃國昌明列第2名。名嘴鍾年晃也於臉書PO文指出，指民眾黨的提名公告中，明文規定，「若非本黨黨員，應於投件截止日（8月31日）前，完成入黨程序並取得黨員資格。」他認為黃根本就「不符合被提名資格」。
記者邱新博／台北報導
鍾年晃指出，「今天民眾黨公布不分區名單，除了誤植第十一名蔡春綢的相片外，這個問題比較嚴重，黃國昌不符合被提名資格啊，除非有人說謊。」
民眾黨官網顯示，民眾黨於今年5月31日公告的「台灣民眾黨2024年不分區立法委員選舉提名公告」，內容指出了無論是被推薦或自薦成為民眾黨不分區立委的資格，其中寫道：「若非本黨黨員，應於投件截止日（2023年8月31日）前，完成入黨程序並取得黨員資格。」然而黃國昌是本月才加入民眾黨。
身為時代力量創黨元老之一的黃國昌，16日退出時代力量，隨後宣布加入民眾黨；他發出公開信指出，他支持民眾黨主席柯文哲所提「把國家還給你」的理念，且決定加入民眾黨，全力支持柯文哲2024年能夠籌組用人唯才、跨黨派的聯合政府。民眾黨今天也公布不分區立委名單，黃國昌名列第二，明年有望重返國會。