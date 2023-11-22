評民眾黨不分區立委　民進黨諷：柯友友和幕僚親信、簡直近親繁殖

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張志豪說，可見在柯文哲心中，黃國昌一人就抵過民眾黨5位立委，所以推翻委員會決議，連自己黨公告的規則都可以不算數，也是剛好而已。而既然是柯文哲最愛，試問柯文哲假裝不知道如何定義九二共識，你也不知道嗎？外傳柯文哲為太陽花事件向蔡正元道歉，你也跟著道歉嗎？文哲大A「十二門徒」劣跡斑斑，能夠接受這十二門徒當你的同事嗎？請黃國昌不要迴避。
至於黃珊珊，張志豪說，則是在「Lin Bay好油自導自演」事件中，發文配合炒作，推波助瀾整齣鬧劇；而其也曾任職北市副市長期間，被爆出許多行政不中立的事件，如在疫情期間用特權喬疫苗；2022年選舉期間，以副市長身分視察市場，卻帶領公務員與不具公職身分的民眾黨議員候選人隨行造勢；成立競總大會借用北市大校園場地，違反北市大學校場地拒絕政治競選活動；甚至台北藝術中心表定8月才開幕，但7月就已被黃珊珊先特權借用成為個人新書發表會場地等，黃珊珊諸多帶頭違法的爭議事件，還列名首位，請問未來進入立院，如何做為人民立法的表率？
張志豪指出，「柯友友」除了黃國昌外，還有愛將親信的黃珊珊、周榆修、發言人陳智菡，及民眾黨台北市黨部主委林國成、發言人張清俊等人，都與柯文哲關係十分密切，也都是柯文哲的追隨者，看來柯文哲又打算循「蔡璧如模式」安插自己人馬、寄生國會，以利之後自己繼續掌握國會黨團運作？
最後張志豪說，柯文哲的不分區名單，一半是金主，一半是柯友友，這種以黨主席為核心的禁衛軍不分區名單，只看到民眾黨將成柯文哲的一人政黨。
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