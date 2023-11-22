快訊／藍白合破局！黃珊珊：柯文哲以民眾黨總統候選人參選到底

評民眾黨不分區立委　民進黨諷：柯友友和幕僚親信、簡直近親繁殖

▲民進黨發言人張志豪表示，民眾黨不分區立委多數是「柯友友」和幕僚親信，簡直是近親繁殖。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.22）
▲民進黨發言人張志豪表示，民眾黨不分區立委多數是「柯友友」和幕僚親信，簡直是近親繁殖。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.22）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨今（22）日下午公布不分區立委名單，其中台北市前副市長黃珊珊位列第一，前立委黃國昌排名第二，對此民進黨指出，政黨不分區立委名單象徵政黨理念與價值，但民眾黨名單不僅政治掛帥，更無視社會對跨領域專業及弱勢照顧的政策期待，多數是「柯友友」和幕僚親信，簡直是近親繁殖，淪為主席柯文哲賞賜的職務，和政治分贓的籌碼，更離譜的事是黃國昌本月中甫入黨，竟可違反民眾黨提名規定，連黨綱都可以不算數。

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民進黨發言人張志豪說，原來加入民眾黨，一定要成為柯友友，甚至受到主席柯文哲的賞識，成為愛將親信，才能繞過既有的提名規定，就像黃國昌，如果不是柯友友，甚至老是違逆柯主席的意志，恐將步上中評會前主委遭辱罵的後塵。

張志豪說，可見在柯文哲心中，黃國昌一人就抵過民眾黨5位立委，所以推翻委員會決議，連自己黨公告的規則都可以不算數，也是剛好而已。而既然是柯文哲最愛，試問柯文哲假裝不知道如何定義九二共識，你也不知道嗎？外傳柯文哲為太陽花事件向蔡正元道歉，你也跟著道歉嗎？文哲大A「十二門徒」劣跡斑斑，能夠接受這十二門徒當你的同事嗎？請黃國昌不要迴避。

至於黃珊珊，張志豪說，則是在「Lin Bay好油自導自演」事件中，發文配合炒作，推波助瀾整齣鬧劇；而其也曾任職北市副市長期間，被爆出許多行政不中立的事件，如在疫情期間用特權喬疫苗；2022年選舉期間，以副市長身分視察市場，卻帶領公務員與不具公職身分的民眾黨議員候選人隨行造勢；成立競總大會借用北市大校園場地，違反北市大學校場地拒絕政治競選活動；甚至台北藝術中心表定8月才開幕，但7月就已被黃珊珊先特權借用成為個人新書發表會場地等，黃珊珊諸多帶頭違法的爭議事件，還列名首位，請問未來進入立院，如何做為人民立法的表率？

張志豪指出，「柯友友」除了黃國昌外，還有愛將親信的黃珊珊、周榆修、發言人陳智菡，及民眾黨台北市黨部主委林國成、發言人張清俊等人，都與柯文哲關係十分密切，也都是柯文哲的追隨者，看來柯文哲又打算循「蔡璧如模式」安插自己人馬、寄生國會，以利之後自己繼續掌握國會黨團運作？

最後張志豪說，柯文哲的不分區名單，一半是金主，一半是柯友友，這種以黨主席為核心的禁衛軍不分區名單，只看到民眾黨將成柯文哲的一人政黨。

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