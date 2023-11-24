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高資產族群佈局海外 「以房養學」掀風潮

▲加拿大閣睿台灣區銷售總監許詠晴觀察，溫哥華是世界指名宜居城市，環境安全、名校多，是高資產族群資產配置重要選項。（圖／閣睿集團提供）
▲加拿大閣睿台灣區銷售總監許詠晴觀察，溫哥華是世界指名宜居城市，環境安全、名校多，是高資產族群資產配置重要選項。（圖／閣睿集團提供）

記者金武鳯/台中報導

國內政策性打房未歇，高資產族群佈局海外，熱錢移動至海外置產；特別是為子女留學鋪路，選擇適合的國家與標的「以房養學」蔚為風潮。為此，加拿大閣睿舉辦海外置產趨勢講座，邀請高力國際業主代表服務部董事黃舒衛、加拿大閣睿台灣區銷售總監許詠晴等人，就全球置產趨勢、實際操作、法律注意事項等面向，探討全球房產投資布局新趨勢。

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長期觀察海內外置產投資趨勢的高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，2022年開始的全球暴力升息，投資市場進入橫盤整理，資產的稀缺性、增值實力成為投資決策關鍵，從貨幣穩定、避險需求、發展潛力、政策環境等面向可以評估該區域是否合適搶進。

一項國外數據顯示，不動產仍是全球富豪主要資產中，減持比例最低的，而疫後衝擊影響，調查也發現醫療、物流、商辦成為超級富豪的投資首選，以台灣為例，不少醫療產業搶進駐台北、台中頂級商辦，如台中中信金融大樓，就有三個樓層為禾馨醫療集團所租用，而在溫哥華，加拿大第一醫療集團R-MEDY也將進駐「閣睿Marco Polo」國際醫療樓層，顯見隨醫療需求不斷上升，醫療業進駐全球各地頂級商辦的趨勢有增無減。

江韋毅律師則以實際案例說明，在加拿大置產的法律與稅務須知，他指出，2023年1月1日起外國人無法購置加拿大住宅產品之際，購買商用不動產不受身份限制、「穩穩收租」，並享有稅負的減免。

高資產族群對投資海外並不陌生，以往聚焦產品多以住宅或店面為主，區域則從加拿大、美國、歐洲、紐澳、日本等地都有，有的為移民置產，或者替子女海外留學搶先布局，加拿大閣睿台灣區銷售總監許詠晴觀察到，「現在最新的海外置產已經非純然置產，往往還有留學與移民的考量。

她強調，疫情後這波海外置產風氣再起，以房養學比例明顯升高，特別是溫哥華，被評選為全球十大宜居城市之一，匯率穩定、環境安全、名校多，高資產客戶思考資產配置、傳承子女，溫哥華很容易勝出。

源自台灣、深耕溫哥華，且穩健推案的地產開發商「加拿大閣睿」，為回應全台高資產族群的熱烈需求，去年正式回台成立台灣據點，並在台中、台北、高雄連辦多場加拿大投資分享會，「來自台灣的建商最懂台灣客戶」，也在一次次與客戶近距離溝通中，對於國內隱富族群、布局海外資產的需求特別有感，有鑒於這場海外趨勢講座大獲好評，12月6日將在台北君悅酒店加開一場，詳請可洽：https://gryphonliving.tw/taipeihyatt1121206/。





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