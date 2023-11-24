高資產族群佈局海外 「以房養學」掀風潮

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一項國外數據顯示，不動產仍是全球富豪主要資產中，減持比例最低的，而疫後衝擊影響，調查也發現醫療、物流、商辦成為超級富豪的投資首選，以台灣為例，不少醫療產業搶進駐台北、台中頂級商辦，如台中中信金融大樓，就有三個樓層為禾馨醫療集團所租用，而在溫哥華，加拿大第一醫療集團R-MEDY也將進駐「閣睿Marco Polo」國際醫療樓層，顯見隨醫療需求不斷上升，醫療業進駐全球各地頂級商辦的趨勢有增無減。
江韋毅律師則以實際案例說明，在加拿大置產的法律與稅務須知，他指出，2023年1月1日起外國人無法購置加拿大住宅產品之際，購買商用不動產不受身份限制、「穩穩收租」，並享有稅負的減免。
高資產族群對投資海外並不陌生，以往聚焦產品多以住宅或店面為主，區域則從加拿大、美國、歐洲、紐澳、日本等地都有，有的為移民置產，或者替子女海外留學搶先布局，加拿大閣睿台灣區銷售總監許詠晴觀察到，「現在最新的海外置產已經非純然置產，往往還有留學與移民的考量。
她強調，疫情後這波海外置產風氣再起，以房養學比例明顯升高，特別是溫哥華，被評選為全球十大宜居城市之一，匯率穩定、環境安全、名校多，高資產客戶思考資產配置、傳承子女，溫哥華很容易勝出。
源自台灣、深耕溫哥華，且穩健推案的地產開發商「加拿大閣睿」，為回應全台高資產族群的熱烈需求，去年正式回台成立台灣據點，並在台中、台北、高雄連辦多場加拿大投資分享會，「來自台灣的建商最懂台灣客戶」，也在一次次與客戶近距離溝通中，對於國內隱富族群、布局海外資產的需求特別有感，有鑒於這場海外趨勢講座大獲好評，12月6日將在台北君悅酒店加開一場，詳請可洽：https://gryphonliving.tw/taipeihyatt1121206/。