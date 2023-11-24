冬季聯盟／洪總目標找出一軍隊形 當面再邀井端弘和：是怕他太忙
亞洲冬季棒球聯盟將於25日開幕，首次參戰的台鋼雄鷹隊，特別邀請到日本武士隊監督井端弘和以及投手教練吉見一起來台「鷹援」，積極備戰冬盟之外，也為明年加入一軍做準備，總教練洪一中表示，將利用本次冬盟找出一軍隊形。
記者路皓惟/台中報導
在日職擁有「守備職人」稱號的井端弘和來，去年秋訓就曾任台鋼客座內野守備教練，帶給陣中年輕選手更多元棒球觀念與技術，選手獲益良多，除此之外，日本武士投手教練吉見一起也將一同來台，擔任台鋼客座投手教練。
洪一中提到，去年春訓和秋訓結束之後，當時就有問井端弘和未來有沒有意願再來幫忙，但後來他當上日本隊監督，身分不同了，怕他比較忙。
上週洪總飛往日本觀戰亞冠賽，這一次他再詢問了井端監督是否能夠來台灣協助，「很期待他能再來給我們指導，他自己也很期待，井端是一個打球很會用頭腦的選手，他有很多觀念很好，我們希望他能夠把這些觀念灌輸給台鋼的年輕球員。」
洪總表示，冬季聯盟比賽有外隊參與，技術層面比中職二軍更高，對球員技術提升幫助很大，特別是跟外隊比賽的緊張感，對年輕球員是很好的學習，也對台鋼明年升上一軍幫助很大，同時希望藉此找出一軍的比賽隊形。
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