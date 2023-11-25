幫親友千萬債務作保！男遭擄走剁雙掌 主嫌賠700萬和解判7年5月
今年5月間，南投縣埔里鎮發生斷掌案，一名柯姓男子的親友因積欠千萬債務失聯，柯男雖出面幫償還部分欠款，但仍有200多萬欠債，而討債的曾姓男子等8人，竟製造假車禍擄走柯男，並載往國姓山區凌虐痛毆，更剁下柯男雙掌丟入溪水中，最後將柯男丟包醫院離去。曾男等人落網後遭羈押，雖已賠償受害者柯男700萬元，柯男也當庭表示願原諒曾男等人，但因手段兇殘，南投地院依重傷害罪，判處曾男7年6月；其餘7人分別被判刑5至6個月。
記者林盈君／綜合報導
判決指出，柯男的親友因積欠上千萬元後失聯，幫忙作保的柯男因此代為償還部分債務，但仍有約200多萬元欠款，討債的曾男夥同其他7人，於柯男車子裝設GPS追蹤器，之後製造假車禍，於埔里西安路、牛眠橋頭附近將其擄走，並強押到山區痛毆凌虐，更殘忍的剁下柯男雙掌，丟棄於溪水中沖走，最後將柯男丟包於醫院前，雖搶救後撿回一命，但雙掌因遭溪水沖走無法接回。
案經南投地檢署偵結，依重傷害、妨害自由等罪嫌起訴曾男等人，並羈押至今。南投地院審理期間，曾男等8人對犯行均坦承不諱，曾男並透過律師，賠償700萬元與柯男和解，其他7人各賠償10萬元，取得柯男的原諒，但因手段過於兇殘，曾男被判處7年6月，其餘7人分別被判刑5至6個月，得易科罰金。
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