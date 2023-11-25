限5天！7-11「飯糰、衛生紙」買1送1起　全家「泡麵、雪糕」半價

超商本周限定優惠更新！7-11自11月24日起至11月28日限時五天開跑，本周DM共12款商品促銷，其中4款折幅相當半價，買一送一包括鹹豬肉飯糰平均28元、辣味雞柳條平均25元、泰國甜辣醬平均40元、好來全亮白牙膏平均60元，以及旅行包面紙70抽平均16元。
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7-11即起推出瑞穗鮮乳周末家庭日優惠，線上APP、線下門市同步開跑：
📍實體門巿優惠：
即起至12月10日期間，每逢周五、六、日，瑞穗鮮乳930ml特價87元、1858ml特價169元。
📍OPEN POINT APP優惠：
即起至2024年2月11日行動隨時取乳品訂閱制
◼瑞穗鮮乳930ml任4瓶340元，送瑞穗鮮乳230ml，8.6折
◼瑞穗鮮乳1858ml任4瓶664元，送瑞穗鮮乳400ml，8.7折
◼瑞調調味乳（蘋果／巧克力）930ml任5瓶343元，8.6折
◼AB優酪乳902ml（原味／無加糖）指定商品5瓶338元，8.6折
🟡全家
全家會員優惠自即日起至11月26日，本周DM有14款商品，其中4款商品是買一送一，包括不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵平均33元、雄雞標特級椰奶平均24元、韓國樂天夾心餅乾球平均18元，以及Pols脆皮雪糕加1元多1件，也等同於是買一送一，平均單支25元。
全家「康康五」限時周末登場，即起至11月26日期間，共5樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠是大杯單品拿鐵買一送一，平均單杯55元，冰熱不限。
此外，另有acer能量飲料平均25元、森永牛奶糖珍珠雪糕平均19元、浪味仙平均15元、農心海鮮味烏龍麵平均25元。
🟡萊爾富
即起至11月26日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共計13個項目促銷，買一送一商品有自有品牌海洋深層水800ml、平均14元，以及和全家便利商店一樣有農心海鮮味烏龍麵，袋裝平均每包25元。現煮飲品祭出炭焙鐵觀音拿鐵39元，約是7.1折。
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