怒批黃珊珊「裁判兼球員」！前議員候選人徐佑昇宣布：退出民眾黨
藍白合破局！本月24日，國民黨及民眾黨各自推出副手登記參選，對此，前基隆市第四選區議員候選人徐佑昇，於臉書PO文，痛批黃珊珊「裁判兼球員」，之後更宣布退出民眾黨，表示不再參加任何黨職及黨務。
記者林盈君／綜合報導
徐佑昇PO文提到「越參與民眾黨，你就會越了解柯文哲。越了解柯文哲，你就會越失望」，更指出位列不分區第一名的黃珊珊，本身就是民眾黨掌管提名與選戰的選決會成員，還是競選總幹事，卻把自己放在的最安全的第一名。徐痛批「自己的安全名單自己放」，請問有沒有迴避？有沒有「球員兼裁判」的問題？怒斥「幫一個當初完全不願加入民眾黨的黃輔選，現在又穩坐不分區第一名，為黨的貢獻在哪裡？到底憑什麼？」
徐佑昇強調，當初民眾黨的不分區提名，明明就有一個海選提名推薦的規則，但這個規則當初就是到今年8/31報名截止，也沒看到有所謂黨主席可以全權在期限超過之後，還能另提人選的規定。直呼「請問那些遵守你最喜歡講的『制度』、『SOP』，最守法也實際去報名海選的人，他們是白癡嗎？」，最後更表示「真相往往是殘酷的，再會了，我曾經相信、深愛的台灣民眾黨。再會了，我曾經以為的新政治。」