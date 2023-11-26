借男友手機追劇！女驚見「媽媽遭性侵」影片 她崩潰提告結果出爐
2018年間，台北市一名陳姓男子，與女友交往多年，期間常去女友家住宿，未料某次女方拿男友手機追劇，竟於手機內發現母親遭侵犯影片，氣得對陳姓男友提告。案經法院審理，刑事部分一審、二審都被依照乘機性交罪判刑3年8個月，目前上訴最高院審理中；民事部分，高院判陳男須賠60萬元，全案確定。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，陳男與女友交往多年，期間常到女方家過夜，深知女方母親有服用安眠藥習慣，而陳男竟藉機將女友灌醉，並對女友母親性侵得逞，甚至拍下過程影片，之後女友借陳男手機追劇，才赫然發現此事，氣得對陳男提告。
案經法院審理，刑事部分一審、二審，陳男均被判處3年8個月，目前上訴最高院審理中；民事經高院審理，判陳男須賠60萬元，超過部分的賠償判決、假執行宣告裁判都廢棄，不得上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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