金馬60／典禮5看點！Lulu曹佑寧主持評價兩極　林青霞領獎零贅詞

我是廣告 請繼續往下閱讀
金馬獎紅毯主持人由楊千霈和曹佑寧擔任，楊千霈已主持14次金馬紅毯，老江湖的實力無庸置疑，不過曹佑寧首度主持金馬紅毯的表現，實在有待加強，他不僅卡詞、狂看小抄、搶話等等NG行徑，緊張的程度不在話下。相較於首度獨挑大梁主持金馬獎的Lulu，網友對兩人評價兩樣情，Lulu台風穩健，整體主持輕鬆流暢，發揮穩定實力，與台下演員們互動自然，獲得超高評價。
李玟現身大螢幕惹淚崩 吳慷仁拿影帝淚謝陳慧翎
在緬懷永恆電影人的橋段中，國際小提琴大師胡乃元演繹李玟的經典曲〈月光愛人〉，螢幕上逐一出現許多圈內人物，其中網友們在看到李玟身影時，論壇上也忍不住紛紛喊淚流。而吳慷仁在奪影帝後，不忘感謝曾提攜他的貴人、已逝的陳慧翎導演，他說：「想不到吧！此刻的我有沒有比VanNess（吳建豪）還帥？」令人熱淚盈眶。
林青霞得終身成就獎 致詞完美控時獲讚
永遠的巨星影后林青霞，獲頒金馬獎「終身成就獎」，她以一襲紅色長禮服現身，台下影人全體起身掌聲。林青霞上台致詞從容不迫，從瓊瑤到老公、女兒，該感謝的人都沒忘記，對於得獎的控時相當精準，獲得網友讚賞。
林品彤12歲得影后 打破李小璐25年以來的紀錄
年僅12歲的林品彤在《小曉》演出患有過動症的兒童，小小年紀展現精湛演技，打敗了胡伶、鍾雪瑩、陸小芬和余香凝，拿下金馬影后，創下金馬獎史上最年輕影后紀錄，也打破李小璐16歲得影后，25年以來的紀錄。評審團主席李安祝福摸摸她的頭，建議她先好好念書，演技的事情一點都不急。
60年來第一位女性攝影師得獎 余靜萍被起底是盧凱彤的遺孀
第60屆金馬獎最佳攝影獎由《（真）新的一天》余靜萍獲得，是金馬獎60年來第一位女性攝影獎得主，她上台後高舉獎座，一句話都沒說，向台下鞠躬後，擁抱頒獎人滿島光和許光漢就離開，超酷舉動被讚爆。她也被起底是香港女歌手盧凱彤的遺孀。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
更多「金馬60星光熠熠」相關新聞。