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金馬60／典禮5看點！Lulu曹佑寧主持評價兩極　林青霞領獎零贅詞

▲金馬60林青霞（右）得獎致詞零贅詞獲讚，Lulu主持功力一流，表現令人讚賞。（圖／台視提供）
▲金馬60林青霞（右）得獎致詞零贅詞獲讚，Lulu主持功力一流，表現令人讚賞。（圖／台視提供）

記者薛羽彤/綜合報導

第60屆金馬獎昨（25）日舉行頒獎典禮，幾家歡樂幾家愁，本屆金馬獎也增添不少亮點，讓網友討論熱烈，其中包含Lulu（黃路梓茵）與曹佑寧兩極的主持表現，還有林品彤以12歲創下最年輕影后紀錄。

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Lulu台風穩健被讚爆　曹佑寧主持處女秀有待加強　

金馬獎紅毯主持人由楊千霈和曹佑寧擔任，楊千霈已主持14次金馬紅毯，老江湖的實力無庸置疑，不過曹佑寧首度主持金馬紅毯的表現，實在有待加強，他不僅卡詞、狂看小抄、搶話等等NG行徑，緊張的程度不在話下。相較於首度獨挑大梁主持金馬獎的Lulu，網友對兩人評價兩樣情，Lulu台風穩健，整體主持輕鬆流暢，發揮穩定實力，與台下演員們互動自然，獲得超高評價。

▲曹佑寧的表現慘不忍睹，掀起網友熱議。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曹佑寧的表現慘不忍睹，掀起網友熱議。（圖／NOWnews攝影中心）
▲Lulu首度主持金馬獎，實力穩定發揮，整體自然流暢。（圖／Lulu IG）
▲Lulu首度主持金馬獎，實力穩定發揮，整體自然流暢。（圖／Lulu IG）
李玟現身大螢幕惹淚崩　吳慷仁拿影帝淚謝陳慧翎

在緬懷永恆電影人的橋段中，國際小提琴大師胡乃元演繹李玟的經典曲〈月光愛人〉，螢幕上逐一出現許多圈內人物，其中網友們在看到李玟身影時，論壇上也忍不住紛紛喊淚流。而吳慷仁在奪影帝後，不忘感謝曾提攜他的貴人、已逝的陳慧翎導演，他說：「想不到吧！此刻的我有沒有比VanNess（吳建豪）還帥？」令人熱淚盈眶。

▲吳慷仁得獎淚謝陳慧翎當年對他的照顧。（圖／台視提供）
▲吳慷仁得獎淚謝陳慧翎當年對他的照顧。（圖／台視提供）
林青霞得終身成就獎　致詞完美控時獲讚

永遠的巨星影后林青霞，獲頒金馬獎「終身成就獎」，她以一襲紅色長禮服現身，台下影人全體起身掌聲。林青霞上台致詞從容不迫，從瓊瑤到老公、女兒，該感謝的人都沒忘記，對於得獎的控時相當精準，獲得網友讚賞。

▲林青霞得終身成就獎，全場起立掌聲。（圖／台視提供）
▲林青霞得終身成就獎，全場起立掌聲。（圖／台視提供）
林品彤12歲得影后　打破李小璐25年以來的紀錄

年僅12歲的林品彤在《小曉》演出患有過動症的兒童，小小年紀展現精湛演技，打敗了胡伶、鍾雪瑩、陸小芬和余香凝，拿下金馬影后，創下金馬獎史上最年輕影后紀錄，也打破李小璐16歲得影后，25年以來的紀錄。評審團主席李安祝福摸摸她的頭，建議她先好好念書，演技的事情一點都不急。

▲林品彤12歲就拿下金馬影后，打破金馬獎最年輕影后紀錄。（圖／台視提供）
▲林品彤12歲就拿下金馬影后，打破金馬獎最年輕影后紀錄。（圖／台視提供）
60年來第一位女性攝影師得獎　余靜萍被起底是盧凱彤的遺孀

第60屆金馬獎最佳攝影獎由《（真）新的一天》余靜萍獲得，是金馬獎60年來第一位女性攝影獎得主，她上台後高舉獎座，一句話都沒說，向台下鞠躬後，擁抱頒獎人滿島光和許光漢就離開，超酷舉動被讚爆。她也被起底是香港女歌手盧凱彤的遺孀。

▲余靜萍得獎一言不發，只擁抱頒獎人就下台。（圖／台視提供）
▲余靜萍得獎一言不發，只擁抱頒獎人就下台。（圖／台視提供）
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