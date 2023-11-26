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金馬60／曹佑寧「搶話、塞麥」紅毯表現慘不忍睹　眾人拱他來主持

▲曹佑寧（左）金馬主持表現落漆，網友哄日本翻譯來主持。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曹佑寧（左）金馬主持表現落漆，網友哄日本翻譯來主持。（圖／NOWnews攝影中心）

記者薛羽彤／綜合報導

第60屆金馬獎昨（25）晚間完美落幕，紅毯主持人楊千霈、曹佑寧，一位是有14度主持紅毯經驗，另一位是主持新手。不出所料，曹佑寧太過緊張，頻頻出錯，表現慘不忍睹，PTT上掀起熱議，更有網友點名找「日文翻譯人員」來主持可能還好一點。

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▲曹佑寧的表現慘不忍睹，掀起網友熱議。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曹佑寧的表現慘不忍睹，掀起網友熱議。（圖／NOWnews攝影中心）
曹佑寧首度挑戰金馬紅毯主持，雖然身旁有前輩楊千霈撐場，但曹佑寧頻頻吃螺絲、卡詞、忘詞，表現慘不忍睹。PTT上掀起網友討論，認為他的表現實在有待加強，「曹到底在唸什麼」、「小曹沒靈魂」、「找曹佑寧主持，不如直接用AI」、「曹口齒不清好嚴重」、「平常口條就不太行了，還要當主持人」、「小曹還看小抄 有點落漆」。

▲妻木夫聰身後的翻譯口齒清晰，聲線富有磁性，網友狂拱他來主持。（圖／NOWnews攝影中心）
▲妻木夫聰身後的翻譯口齒清晰，聲線富有磁性，網友狂拱他來主持。（圖／NOWnews攝影中心）
曹佑寧負責遞麥克風，在訪到林青霞時，他太過緊張，麥克風極度靠近林青霞，讓她忍不住出手往下擺「他快塞到我嘴巴裡了」。訪到日本男星妻木夫聰時，他說完後面翻譯人員正要說話時，曹佑寧急著問下一題，楊千霈趕緊出手相救，曹佑寧表現緊張落漆，讓網友對他評價一面倒。而翻譯人員的聲線清晰好聽，意外讓網友大讚，「翻譯口條比曹好太多了～」、「這翻譯的口條真好 可以跟男主持換一下嗎」、「翻譯都比較好+1」。

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