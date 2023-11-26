NBA／詹皇21年傳奇生涯持續中 生涯總出手2萬3816次獨居史上第一
NBA洛杉磯湖人隊在傷兵滿營的情況下，今（26日）靠著Anthony Davis轟出本季新高的32分，以及詹姆斯（LeBron James）攻下22分，率隊以121：115擊敗克里夫蘭騎士隊。本場比賽詹皇生涯總出手次數來到2萬3816次，也寫下史上第一紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
湖人隊在第四節建立了8分的優勢，但騎士隊在Evan Mobley上籃被犯規，獲得三分打的機會，但他罰球落空，隨後詹皇先是跳投命中接著扣籃，持續拉開領先，比賽剩餘最後1分12秒時，湖人將領先擴大至117：112，最後Austin Reaves 4次罰球穩穩命中，為比賽定調。
詹皇今晚出賽36分鐘，全場23投8中，得到22分6籃板6助攻，在其生涯第21個賽季，將生涯總得分堆高至3萬9060分，同時生涯總出手數來到23816次，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），獨居歷史第一，而例行賽罰球數超越Moses Malone的1萬1090次，排進NBA歷史第4名。
「今晚是屬於AD的比賽。」詹皇表示，「他需要多持球，我們希望他在進攻上面更積極，並穩固我們的防守，今天他在攻擊籃框和防守籃板部分做得十分出色。」
重回老東家騎士比賽，詹皇表示：「作為一名來自阿克倫的孩子，在克里夫蘭打了11年的球，這感覺非常特別，再次來到這座球場，知道自己幾乎參與了這個球場的所有榮耀，真是太酷了。」
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