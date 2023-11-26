女優MINAMO、台日混血Nia沒穿衣服 跟綾野剛、柄本佑拍粉色電影
日本電影《花腐》由綾野剛、柄本佑聯合主演，故事以「激烈的纏綿」作為角色生命力的展現，兩位男主角與女星佐藤穗奈美有多場男女情慾戲，令人血脈賁張。導演荒井晴彥為了將他熱愛的「粉紅電影」文化結合到片中，邀集日本獲譽「百年才有一個的新星」MINAMO、台日混血女優Nia全裸入鏡，與2位男主角上演「本番」，四個人在房間裡翻雲覆雨，各式玩法無極限，絕對是兩位男星從影以來最大尺度的代表作。
記者陳雅蘭／綜合報導
《花腐》仿照日本粉紅電影的特色，多以借位方式拍攝成人場面，遊走在色情與藝術之間，散發引人遐想的曖昧情趣。導演為了拍出宛如真槍實彈的床戲，特別找來2位真正的AV女優驚喜演出，MINAMO及Nia全裸入鏡、毫不扭捏，直接在綾野剛、柄本佑面前演戲，過程不斷以柔媚眼神放電。
為本片獻出翹臀的綾野剛坦言：「當初看完《火口的兩人》大受震撼，決心想要跟荒井導演合作，而這部片在講電影工作者的故事，我從中感受到熱愛電影的人的生命力」。二度與荒井導演合作的柄本佑則笑說：「一看就知道是荒井導演的劇本！但這部跟《火口的兩人》風格截然不同，讓我十分期待。」因此促成這次的合作。
熱愛日本電影文化的荒井導演，感嘆粉紅電影的黃金時代已過，特別找來貨真價實的AV女優助陣，為電影增添粉紅電影般的趣味，他也稱本片為「獻給粉紅電影的輓歌」。
《花腐》故事描述粉紅電影導演栩谷（綾野剛 飾）、新人編劇伊關（柄本佑 飾）在下著大雨的夜晚相遇，聊起各自的感情故事，卻意外發現：原來對象竟是同一人！奇怪的是，昔日愛人竟與他人口中的形象相去甚遠。隨著記憶愈加模糊，三人的關係也產生微妙的變化。電影描繪三位追求電影夢的年輕人，終將被時代淘洗的青春戀夢，更側寫了日本粉紅電影從黃金時代走向沒落的過程。《花腐》12月1日在台上映。
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