布魯斯威利失語又失智後首現身！「2任妻子同框大笑」歡慶感恩節
68歲的好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自2022年3月換上失語症後，宣布退出影壇，怎料今年又再度宣布罹患無法治癒的失智症，讓影迷十分憂心。近日，隨著感恩節的到來，布魯斯威利的妻子艾瑪赫明（Emma Heming）貼出一家人團聚的照片，沒想到布魯斯威利的前任妻子黛咪摩爾（Demi Moore）也在鏡頭中，引發外界討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
近日，艾瑪赫明在IG上發文寫下，「我充滿感激且感謝能知道這樣的愛！」並貼出一家人大團圓的合照，祝福大家感恩節快樂。可以看見艾瑪赫明緊緊貼在布魯斯威利身邊，手還扶著老公的臉頰，感情相當恩愛，但更讓人意外的是，布魯斯威利前妻黛咪摩爾就在旁邊，而且還用手指著艾瑪赫明與前夫的互動大笑，展現3人要好的關係。
貼文曝光後，也湧入近6萬人朝聖按讚，祝福布魯斯威利一切安好。此外，布魯斯威利的大女兒、二女兒相繼透過IG分享與父親的互動，二女兒史考特就貼出一段影片，只見她伸手後，面無表情的布魯斯威利默默低下頭緊緊握住，場面相當溫馨；大女兒則是貼出一張小時候與爸爸的合照，直呼：「今天我真的很想念爸爸！」
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