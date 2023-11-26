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布魯斯威利失語又失智後首現身！「2任妻子同框大笑」歡慶感恩節

▲布魯斯威利先後罹患失語症、失智症後首度現身，由妻子分享感恩節的大合照，沒想到前妻黛咪摩爾也在鏡頭裡面，兩人大笑歡慶感恩節。（圖／美聯社）
▲布魯斯威利先後罹患失語症、失智症後首度現身，由妻子分享感恩節的大合照，沒想到前妻黛咪摩爾也在鏡頭裡面，兩人大笑歡慶感恩節。（圖／美聯社）

記者詹鎰睿／綜合報導

68歲的好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自2022年3月換上失語症後，宣布退出影壇，怎料今年又再度宣布罹患無法治癒的失智症，讓影迷十分憂心。近日，隨著感恩節的到來，布魯斯威利的妻子艾瑪赫明（Emma Heming）貼出一家人團聚的照片，沒想到布魯斯威利的前任妻子黛咪摩爾（Demi Moore）也在鏡頭中，引發外界討論。

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近日，艾瑪赫明在IG上發文寫下，「我充滿感激且感謝能知道這樣的愛！」並貼出一家人大團圓的合照，祝福大家感恩節快樂。可以看見艾瑪赫明緊緊貼在布魯斯威利身邊，手還扶著老公的臉頰，感情相當恩愛，但更讓人意外的是，布魯斯威利前妻黛咪摩爾就在旁邊，而且還用手指著艾瑪赫明與前夫的互動大笑，展現3人要好的關係。

▲黛咪摩爾（左一）邊笑邊用手指向布魯斯威利夫婦（左二、左三），展現3人要好的關係。（圖／emmahemingwillis IG）
▲黛咪摩爾（左一）邊笑邊用手指向布魯斯威利夫婦（左二、左三），展現3人要好的關係。（圖／emmahemingwillis IG）
貼文曝光後，也湧入近6萬人朝聖按讚，祝福布魯斯威利一切安好。此外，布魯斯威利的大女兒、二女兒相繼透過IG分享與父親的互動，二女兒史考特就貼出一段影片，只見她伸手後，面無表情的布魯斯威利默默低下頭緊緊握住，場面相當溫馨；大女兒則是貼出一張小時候與爸爸的合照，直呼：「今天我真的很想念爸爸！」

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▲前妻黛咪摩爾（左二）在Instagram分享，布魯斯威利帶著現任妻子艾瑪赫明和女兒來過節的合照。（圖／翻攝自黛咪摩爾Instagram）
▲早在今年年初時，前妻黛咪摩爾（左二）就在IG上分享，布魯斯威利（左三）帶著現任妻子艾瑪赫明（左一）和女兒來過節的合照。（圖／黛咪摩爾IG）


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