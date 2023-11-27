NBA／成為得分王還不夠！詹皇又破一歷史紀錄 超越傳奇賈霸
NBA美國職籃洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James，昨（26）日客場對決老東家克里夫蘭騎士隊，第四節比賽中，LeBron完成他的本場比賽第15次出手，生涯總出手數達到了28308次，正式超越傳奇球員Kareem Abdul-Jabbar（28307次），獨居歷史第一，而LeBron本場比賽共計出手23次，生涯投籃次數目前來到了28316次。
實習記者陳品翔/綜合報導
本場比賽湖人隊遭遇到不小的傷兵問題，包括了八村壘、Cam Reddish都因傷缺陣，不過最終靠著Anthony Davis繳出本季新高的32分，以及LeBron James挹注22分，最終以121：115擊敗克騎士，目前10勝7敗的戰績在西區暫時排名第7，僅領先第8的火箭半場勝差。
在不久前對陣猶他爵士的比賽，在第一節7分13秒時，LeBron在三分線外出手命中，也使他的生涯總得分正式突破39000分大關，成為NBA史上第1人，如今出手次數又正式成為NBA最多，即將邁入39歲的Lebron James似乎沒有受到年紀影響太多，也持續扮演湖人隊最重要的關鍵因子。
Lebron James本季目前為止共計上場33.9分鐘，與生涯平均上場時間38分鐘相比，並無太大落差，而LeBron場均仍能替球隊貢獻25.5分、8個籃板及6.6次助攻，表現相當高效，能否在未來持續寫下屬於他的「詹皇」障礙，全球球迷們都在看。